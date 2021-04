Plaza Grande

Nos comentan que...

El gusanito de la duda taladra fuerte en la conciencia de los morenistas de hueso colorado: si como informó la Comisión Ejecutiva Nacional los candidatos serían definidos por encuestas (salvo que solo haya uno inscrito para determinado cargo), ¿cómo le hizo Verónica Camino Farjat para posicionarse tan fuerte en el partido en mes y medio, al grado de ser la ungida para buscar la alcaldía de Mérida? La senadora renunció a la bancada del PVEM apenas a mediados de febrero pasado.

La inscripción el domingo pasado de Renán Barrera Concha como candidato a la presidencia municipal de Mérida sirvió para que se dé cuenta del nivel de adversarios que tendrá entre los que quieren terminar la cadena de victorias electorales del PAN en la capital yucateca y no escatimarán recursos económicos, políticos y tecnológicos para lograr su objetivo. Ese día cientos de estudiantes que “viven en la India”, específicamente de las regiones de Bihar, Bangladesh y Nepal, atacaron a Renán Barrera en redes sociales. Cuando se transmitía en vivo por Facebook el registro de Barrera Concha ante el Iepac surgieron los primeros ataques de los fantasmas cibernéticos localizados a 15,000 kilómetros de Mérida. Y el asunto no paró ahí. Los analistas de redes sociales detectaron que los ataques no solo provinieron de Asia, desde donde escribieron en castellano que “no quieren” a Barrera Concha, sino también de otro ejército de cuentas dudosas que tienen como origen el Estado de México.

Nos comentan que ese ataque cibernético contra el aún alcalde de Mérida prácticamente fue el banderazo de salida de la guerra sucia que se espera en los próximos dos meses de campaña, a la cual también se refirió Jorge Carlos Ramírez Marín cuando, al inscribirse ayer miércoles como candidato a la alcaldía por el PRI, mencionó que no espera una campaña limpia en el proceso electoral de este año.

Amas de casa de Mérida están más que molestas contra la Japay porque miles de viviendas del municipio no reciben el agua potable en la cantidad que necesitan para sus quehaceres domésticos del día porque la empresa estatal no bombea durante las horas necesarias para el llenado de los tinacos, en su mayoría de 600 litros, por lo que en apenas unas horas de trabajo doméstico se quedan sin el vital líquido. Hay reportes de habitantes de los fraccionamientos Los Héroes, Polígono 108 y Morelos, entre otras colonias, donde el abasto de agua es insuficiente todos los días. Y las amas de casa afectadas sospechan que sólo activan un par de horas las bombas de distribución de las plantas de la Japay para ahorro de energía para que paguen menos consumo de electricidad. En paralelo, nos dicen, cada bimestre sube más la tarifa de consumo. Quienes coleccionan los recibos de la Japay hicieron notar que en 2016 el consumo bimestral era en promedio de $131, en 2017 aumentó a $180, en 2018 fue de $197, pero apenas empezó el actual gobierno estatal el pago se disparó a $291, con la diferencia de que ahora reciben menos agua.

Otro gobierno que no se salva de los reproches de las amas de casa es el de Andrés Manuel López Obrador. porque los precios de gasolina, gas doméstico y productos de la canasta básica han aumentado extraordinariamente. Dos ejemplos claros: el kilo de tortilla está entre $20 y $24 en Mérida, el pan dulce subió a $6, $12 y $14 la pieza, el francés subió a $4 la barra y hoy el precio del limón persa se cotiza en $49.90 o $42 el kilogramo en los supermercados. Y las jefas de los hogares culpan a AMLO porque en lo que va de su administración todo ha subido de precio.