Plaza Grande

Nos comentan que...

Pedro Haces Barba es un empresario taurino y quizá es el único político que oficialmente representa a dos partidos: es senador suplente del partido Morena y al mismo tiempo es candidato a diputado federal de Fuerza por México. Además, se dijo fiel seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador y, en un mitin en esta ciudad, puso a disposición del jefe de la nación al nuevo partido Fuerza por México y todo aquel que sea electo diputado federal. Vino a Mérida el domingo por la tarde para presidir la presentación de los candidatos en Yucatán de Fuerza por México, pero hizo esperar casi dos horas a sus seguidores. Y anunció que el lunes presidiría una rueda de prensa para hablar del Tren Maya, pero no asistió, se fue a Progreso, según sus aliados, para tratar un convenio de trabajo con la API de ese puerto.

Los vientos de la tormenta que significó el proceso de selección de los candidatos de Morena a las alcaldías y diputaciones en Yucatán están lejos de desaparecer, al menos entre varios morenistas de "la vieja guardia" y dirigentes de ese partido. Uno de ellos es ni más ni menos que el propio líder estatal morenista, Mario Mex Albornoz, quien públicamente ha señalado como responsable del "cochinero" que se armó en Yucatán al delegado del Comité Ejecutivo Nacional Ovidio Peralta, quien puso y quitó candidaturas con el argumento de unas encuestas que nadie ha visto. Esto quedó en evidencia en varios casos de morenistas que ya daban como un hecho que serían favorecidos con las candidaturas, pero al final solo las vieron pasar. Mex Albornoz señaló que integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de su partido apoyarían los esfuerzos para revertir la decisión de la dirigencia nacional, aludiendo al “artículo 6º Bis” de los estatutos morenistas, el cual señala que “la trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales… serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular”. Dicen que, en sentencias previas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado que el hecho de que se incorporen elementos a valorar para quien aspire a una candidatura pudiera limitar o dificultar el acceso a ésta, de modo que se espera una larga lucha jurídica por las candidaturas que difícilmente tenga efectos legales en un proceso electoral que ya está en curso y cuando faltan menos de dos meses para la jornada de votaciones.

Muchos vacacionistas que van a los puertos de Progreso corren el riesgo de que la policía de ese municipio los detenga para practicarles la prueba de alcoholemia aunque no hayan tomado ninguna bebida embriagante, y todo por culpa del gel antibacterial que se usa para prevenir contagios de Covid-19. Por el uso del desinfectante los aparatos que miden el grado de alcohol en los retenes marcan positivo a alto consumo de alcohol, aun cuando es evidente lo contrario. El problema se da cuando quien hace la prueba es un policía municipal sin sentido común, como ocurrió en un retén el domingo pasado, cuando un agente no le creyó a un conductor que no había bebido nada porque estaba trabajando y le exigió que se quite el cubrebocas para soplar en el medidor de alcoholemia. Nos comentan que, como el guiador se opuso porque el agente no tenía cubrebocas y el aparato medidor podría ser fuente de contagio por haber sido utilizado en muchas personas, el policía le ordenó: “Pasa al módulo de examen; dame tu tarjeta de circulación y licencia”. La voz prepotente del agente llamó la atención de otros policías y del encargado del retén, quien se acercó y preguntó qué pasaba. El conductor le explicó de nuevo que la alteración del alcoholímetro fue porque usa alcohol como desinfectante en manos y auto y, con solo ver el semblante del guiador y sentir el aliento, el jefe del retén se percató de que estaba sobrio y le permitió continuar el viaje de retorno a Mérida.