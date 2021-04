Plaza Grande

Nos comentan que...

El candidato a la presidencia municipal de Mérida por Movimiento Ciudadano, Víctor Cervera Hernández, quiso transmitir en vivo su encuentro con socios de la Canacintra local en su cuenta de Facebook, pero fue descubierto por los organizadores y obligado a suspender la grabación porque el acuerdo con todos fue que el evento sería privado. Cervera Hernández logró transmitir brevemente el evento realizado la tarde de anteayer, martes 13, pero una vez descubierto se vio en el compromiso de suspender la transmisión y borrar la grabación que subió momentáneamente en su red social. El intento del hijo del exgobernador Víctor Cervera Pacheco fue calificado por otros candidatos como una acción ingenua, pero no faltó quien dijera que en la política no se puede ser ingenuo ni tramposo.

El mismo Cervera Hernández tuvo otro momento incómodo, un “derrapón” dirían sus adversarios, en el mismo encuentro con empresarios ya que en la parte final de sus principales propuestas mencionó que los cabildos deben tener la obligación de informar con regularidad sobre la cuenta pública, algo que, al menos en el caso de Mérida, se hace cada mes, no solo en sesión de Cabildo sino incluso en publicaciones en medios.

También calificaron de “derrapón” en la Canacintra el de la candidata de Nueva Alianza Yucatán, Nelly Ortiz Vázquez, porque se la pasó hablando de sus abejitas cada vez que tuvo oportunidad, según nos comentan. Al parecer la empresaria apícola se tomó muy en serio lo de “abeja reina”.

Quien se salvó, no de un “derrapón” sino aparentemente de un porrazo, fue el candidato del PRI-PRD, Jorge Carlos Ramírez Marín, cuya silla se habría roto. Al menos eso pareció por el ruido que hizo. No se cayó, y de hecho algunos no se habrían dado cuenta si no le hubieran cambiado la silla a petición de otro asistente..

El senador suplente de Morena y candidato a diputado federal del partido Fuerza por México Pedro Haces Barba dejó plantado el lunes pasado al grupo del abogado Villevaldo Pech Moo en el hotel donde daría una rueda de prensa. El grupo político de Pech Moo renunció a Morena por la imposición de candidaturas, calificada por los morenistas como “un cochinero”, y se sumó a Fuerza por México, partido creado precisamente por Pedro Haces, líder nacional de la Catem y de la Asociación Mexicana de Tauromaquia, entre otras organizaciones, y cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pech Moo se retiró del lobby del hotel con sus principales seguidores cuando confirmó que el líder de la Catem no estuvo en el hotel, ni siquiera en Mérida, sino en Progreso.