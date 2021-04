Plaza Grande

Nos comentan que...

Anteayer domingo, sin hacer mucho ruido, estuvo en Yucatán el líder nacional de Morena, Mario Delgado. Conocedor de primera mano del descontento que generó el proceso de selección de los candidatos a alcaldes y diputados de su partido, sobre todo en Mérida, el dirigente nacional se abstuvo de realizar actividades en la capital yucateca y prefirió una reunión casi privada en Kanasín, para atender asuntos relacionados con la campaña ya en marcha. Llamó la atención que no estuviera en esa reunión el presidente del comité estatal de Morena en Yucatán, Mario Mex Albornoz, quien abiertamente y en público se ha manifestado en contra del proceso de selección. Ante tanta cercanía de las inconformidades, Delgado se decidió por Kanasín para no correr el riesgo de que se repitiera el penoso incidente que le ocurrió hace unos días en Tlaxcala, donde incluso se tuvo que esconder en un baño portátil ante las airadas reclamaciones de los morenistas que le gritaron: “No estás defendiendo nada. Te robaste las elecciones, se las vendiste a lo chapulines”. Por cierto, su equipo le advirtió que, si se reunía con morenistas de Mérida, era posible que de nuevo lo acusaran de traidor a la 4T y al presidente López Obrador por haber permitido la imposición de Verónica Camino Farjat en la candidatura de Morena a la alcaldía de la capital yucateca.

Cuando apenas llevan unos días las campañas políticas, en el PRI yucateco ya asoman señales de preocupación. Y no es para menos. Según nos informan fuentes del partido, las encuestas que se han levantado hasta ahora muestran a la mayoría de los candidatos del PRI en tercer lugar de las preferencias electorales, con algunas excepciones que los ubican en segundo. Se habla de la necesidad de un golpe de timón, porque el panorama es muy adverso para el priismo, y esa es la causa por la que ayer decidieron cerrar filas la dirigencia y los candidatos. La situación es tal que en Mérida están en desventaja no solo en la competencia por la alcaldía sino hasta en las diputaciones locales y federales, aunque no faltan los optimistas que consideran que hay tiempo para una recuperación. ¿Será posible? Ya el tiempo dirá.

En el PAN también hay cierta inquietud, pero de otro tipo. Y es que las impugnaciones que se presentaron contra su candidato a diputado federal por el Distrito 1, Liborio Vidal Aguilar, por no cumplir el perfil de indígena que dispone una “acción afirmativa” del Instituto Nacional Electoral (INE) está causando mucho ruido. Se trata de dos recursos que ya están en manos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Xalapa, Veracruz, pero uno en especial —el que interpuso el dirigente maya Moisés Tuz Acosta— llegó documentado con los antecedentes del candidato y recalca que ese distrito no solo debió ser de representación indígena sino que correspondía también a una mujer. Apoyado en preceptos jurídicos y disposiciones de las autoridades electorales, el promovente dice que se forzó la candidatura de Vidal Aguilar y a cambio el PAN postuló a una mujer —María del Carmen Ordaz Martínez— en el Distrito 2, cuando éste debió ser para un varón. Tuz Acosta también impugnó las candidaturas de Alpha Tavera Escalante, de Morena; Sansón Israel Palma Santos, del PRI, y Jorge Canul Rubio, de Movimiento Ciudadano, en todos los casos por no reunir el perfil indígena. La resolución deberá conocerse en estos días.

Terminó la campaña de vacunación de personas de 60 años y más en Mérida y desde las 2 de la tarde empezó el desmantelamiento de los centros de vacunación de las 17 sedes que instalaron el gobierno estatal, federal y municipal para la atención de 130,000 personas. A esa hora, el personal del centro de vacunación del Cbtis 95 retiró las lonas de avisos, devolvió el mobiliario a los salones y luego se retiró el personal de salud y de logística que organizó la vacunación. En realidad los equipos hicieron un buen trabajo coordinado en cada puesto de vacunación, pero siempre hay un pelo en la sopa. Los guardias privados y los servidores de la nación que controlaron los accesos siempre recurrieron a la prepotencia. El primer día de vacunación en el Siglo XXI dos guardias pidieron a la Policía estatal que detuvieran a dos reporteros del Diario que ingresaron a la zona libre donde los familiares esperaron a los recién vacunados. Afortunadamente, la Policía estatal respondió que no podía detener a los periodistas porque no cometían ningún delito ni alteraban el orden y menos ofendían a alguien. En el Cbtis 95 el coordinador, un servidor de la nación, pidió que sacaran al reportero el domingo porque no estaba permitido tomar fotografías. Y ayer, otro servidor de la nación impidió que un reportero gráfico del Diario tomara fotos desde la acera, que es pública. En fin, gajes del oficio periodístico, y exhibición de la prepotencia que prevalece en el gobierno federal. Por cierto, como publicamos ayer, las personas de esa edad que no hayan recibido la vacuna, pueden acudir a las sedes de los grupos de edad de 50 a 59 años.

El alcalde interino de Mérida, Alejandro Ruz Castro, se ha interesado en clarificar la posesión del terreno que ocupa el campo deportivo de la comisaría de Xcanatún y mandó a los directores de Planeación, Catastro, Desarrollo Social y Gobernación para que dialoguen, expliquen y demuestren a la directiva del Ejido el estado jurídico del terreno y del proyecto que pretenden ejecutar. En una reunión con los dirigentes ejidales llegaron a varios acuerdos y compromisos que irán definiendo en los próximos días con la finalidad de que los ejidatarios queden convencidos y satisfechos con las explicaciones de la tenencia del terreno del campo, como con el proyecto futuro.