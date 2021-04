Plaza Grande

Nos comentan que...

La conocida frase de “No me ayudes, compadre” cobra nuevamente vigencia entre los panistas. Y es que los argumentos del senador Raúl Paz Alonzo para tratar de justificar su voto a favor de la reforma que permite prolongar la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cayeron muy en gracia en la dirigencia de su partido en Yucatán, que se ve en aprietos a la hora de responder a una militancia ávida de explicaciones. La situación ha llegado a tal extremo que veteranos panistas como el exsenador Hugo Laviada Molina han externado en público opiniones adversas al respaldo de Paz Alonzo a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante severas críticas que escribió el conocido endocrinólogo en su cuenta de Facebook, casi de inmediato apareció una defensora de oficio ni más ni menos que en la persona de la modelo y conductora de televisión Claudia Lizaldi, novia del legislador yucateco. Así las cosas, la directiva del PAN se enfrenta a nuevas exigencias de explicaciones cuando todavía no se disipa el humo que dejó el caso de los vínculos del diputado local Víctor Merari Sánchez Roca con tres empresas proveedoras de gobiernos municipales y dependencias estatales. Por cierto, Paz Alonzo y Sánchez Roca son compadres, para seguir a tono con la frase que mencionamos al principio de estas líneas.

Hace unos días Adrián Montemayor, uno de los voceros nacionales de Fonatur que ve la comunicación del Tren Maya, se comunicó con un reportero del Diario para señalar que la información sobre este proyecto que se desarrollará en suelo de Mérida no se guarda como un secreto, sino que no pueden difundirlo por la veda electoral. El funcionario de 4T asegura que el diseño del proyecto en Mérida está a cargo de profesionales de la Universidad Autónoma de Yucatán y del gobierno del Estado. “Una vez que termine la jornada electoral podremos comunicar todos los temas del proyecto a la sociedad meridana y se hará las campañas de comunicación”, afirma el vocero.

En la campaña pasada los caleseros de Mérida rompieron el cordón umbilical que los unía durante años con el otrora poderoso PRI y sin temor colocaron propaganda de la campaña del entonces candidato del PAN a la alcaldía de Mérida, Renán Barrera Concha, en sus calesas, pero este año quién sabe si lo repetirán porque el alcalde con licencia tocó algo muy sensible en ellos: la intención de sustituir las calesas tiradas por caballos, una tradición que tiene unos 100 años en la ciudad y un atractivo turístico, por calesas eléctricas. Ayer, el líder de los caleseros, Eduardo Echeverría Navarro, citó a una rueda de prensa para defender al gremio de las acusaciones de maltrato animal que les atribuyen. Lo primero que dijo Echeverría es que ignoran si hay un trasfondo en esta propuesta del candidato panista, habría que platicar con él, y tampoco tienen dinero para comprar calesas eléctricas y sus baterías que son muy costosas. El día 17, Barrera Concha encabezó una “caninata” en el parque de la colonia Alemán. Allí dijo que buscaría modificar los reglamentos para la migración de ciertos sistemas de transporte como las calesas para que no haya animales que puedan resultar afectados.