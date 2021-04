Plaza Grande

Nos comentan que...

Detrás de la revocación de la candidatura de Liborio Vidal Aguilar estaría la mano del Comité Directivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como resultado de diferencias personales entre el presidente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, y el aspirante a la diputación federal del Distrito 1, de las cuales se tuvo conocimiento en las altas esferas políticas de la región desde mucho antes de que se haga oficial la candidatura del vallisoletano por el PAN. Al parecer, “Alito” le ofreció personalmente la candidatura del PRI a Vidal Aguilar, pero éste la rechazó porque ya tenía un acuerdo con el PAN. Políticos del PRI que participaron en una reunión interna afirman que escucharon cuando el presidente nacional de su partido dijo que personalmente se encargaría de que Liborio no sea diputado de nuevo.

Extrañamente los modernos parques de los puertos de Chelem y Chuburná todavía no entran en funcionamiento por problemas de conexión de energía con la Comisión Federal de Electricidad. Los habitantes de esas comisarías de Progreso y los visitantes que ven estas modernas instalaciones financiadas con dinero del gobierno federal creen que es por la pandemia del coronavirus, pero fuentes cercanas a la administración municipal de Progreso aseguran que los parques no se inauguran porque la CFE no quiere hacer el contrato de suministro de energía porque no se da abasto con la demanda de energía del puerto. Es así como ambas obras son elefantes blancos que ni siquiera han sido estrenados.

El alcalde con licencia de Progreso, Julián Zacarías Curi, recibió muchas felicitaciones y elogios de políticos por su cumpleaños de ayer lunes, que celebró en un ambiente de confianza tal que algunos de sus allegados aseguran que repetirá en el cargo con una ventaja de 2 a 1 en la votación del 6 de junio sobre las candidatas del PRI y de Morena. El ánimo triunfalista en su equipo de campaña llega al extremo de que ya piensan en que su siguiente paso sería buscar la gubernatura en 2024. De hecho, su dos veces coordinador de campaña, Roger González, ya quiere trasladar su residencia al puerto. ¿Será?