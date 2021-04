Plaza Grande

Nos comentan que...

El desorden en el proceso de asignación de las candidaturas de Morena a las alcaldías y diputaciones fue tal que algunos de los aspirantes en los municipios yucatecos ni siquiera fueron enterados a tiempo de que no resultaron favorecidos por la mano del delegado del Comité Ejecutivo Nacional morenista, Ovidio Peralta, a quien en varias poblaciones no quieren ver ni en pintura. Por lo menos en el caso de un municipio de la zona henequenera, el que se sentía favorito para quedarse con la candidatura a la alcaldía, porque había trabajado muy de cerca con Morena en los últimos meses, se quedó esperando en vano la llamada el día que se había acordado. Gracias a que una secretaria del partido tuvo la cortesía de avisarle, se enteró al día siguiente de que no fue favorecido, lo que lo dejó muy desilusionado con Morena porque "pensó que eran diferentes".

A cuatro días de que feministas vandalizaron el monumento a las Haciendas en Mérida, la estructura continuaba manchada con pintura violeta ayer al mediodía, tal como amaneció el domingo pasado. El ataque, con globos llenos de pintura, habría ocurrido en horas de la madrugada y no se sabe que haya habido alguna detención, a pesar de que en ese sitio se colocan patrullas y conos para impedir el paso de vehículos a partir de las 11:30 de la noche debido a la restricción a la movilidad nocturna.

No será el primer ataque a un monumento en Mérida que quedará impune, y seguramente tampoco será el último, pues las autoridades han justificado el vandalismo femenino con el argumento de que tienen derecho a protestar de esa manera para exigir justicia por la violencia a las mujeres. Tres casos de vandalismo de ese tipo muy sonados y que no tuvieron consecuencias, excepto el gasto del erario para limpiarlos, son los de los monumentos a la Madre y de los Montejo y el edificio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. El problema es que quienes protestan quieren combatir fuego con fuego y la permisividad podría alentar a otras víctimas de la falta de justicia, no necesariamente mujeres, a atacar instalaciones de instituciones como el Palacio de Justicia. ¿Entonces sí actuarán las autoridades contra los atacantes?