Plaza Grande

Nos comentan que...

Tras su “abordaje al más puro estilo corsario” al partido Movimiento Ciudadano en Yucatán, la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco se dio a la tarea de embelesar a varios expriistas y otras figuras de la vida pública para que se sumen a su nueva aventura en esta campaña electoral. Para hacer más atractivo el 'chapulineo', la expriista les aseguró a quienes buscaba convencer que iban a tener recursos suficientes para el desarrollo de sus actividades proselitistas. Sin embargo, ya montados en las candidaturas y con el proceso en marcha, les salió con la sorpresa de que no hay el dinero que les había ofrecido. Su argumento fue que no estaban recibiendo financiamiento del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac). Ante ese panorama, algunos abanderados del movimiento naranja han tenido que contraer créditos para afrontar, incluso, los gastos del día a día de las campañas para atraer el voto. Pero otros ya solo patean la lata esperando que se acabe el periodo electoral y que la marca “MC” les sirva para acumular votos que permitan que su presidenta estatal, Vida Gómez Herrera, llegue al Congreso local por la vía plurinominal. Por cierto, el único integrante de MC que al parecer no tiene problemas financieros, porque para él no se escatiman los recursos, es el candidato a diputado por el Segundo Distrito federal, Javier Osante Solís, quien goza de publicidad fija en espectaculares y semifija.

La falta de información oficial oportuna causó inconvenientes a muchas familias que acudieron al cementerio en el Día de la Madre: no se permitió el acceso a menores de 11 años de edad. El Ayuntamiento publicó la restricción en su página web y en redes sociales, pero no lo mencionó en el comunicado que envió a los medios de comunicación. Entonces, como no todos se enteran de las noticias en redes sociales, en algunos cementerios, como el de Xoclán, ayer fue común ver a familias con niños retirarse sin poder visitar a sus seres queridos o a niños que fueron dejados en la puerta con algún familiar para que otros adultos pudieran ingresar.

En el cementerio Xoclán se supo de un caso de “empatía burocrática”. Resulta que dos mujeres no hallaban la tumba de su madre, se desorientaron, caminaron un buen rato por los pasillos del cementerio recordando dónde enterraron a su madre. Ya se daban por vencidas, con el ánimo caído por no dejar las flores a su madre ni poder orar en la tumba, cuando una persona que se enteró del caso notificó al subdirector de Servicios Generales del Ayuntamiento, Arturo Antuña Silveira, quien atendía el protocolo de desinfección de los visitantes. El funcionario mandó a un trabajador para que lleve a las mujeres a las oficinas, para que les den el número de bóveda, y luego las acompañe al lugar exacto donde estaba enterrada su madre.

La rueda de prensa de la candidata del PRI a la alcaldía de Progreso, Lila Frías Castillo, generó un momento incómodo cuando un reportero le dijo: Felicitaciones por el Día de la Madre, diputada. “Gracias, pero todavía no soy mamá”, respondió la política. Otro comunicador comentó en broma a la candidata: Ya quieren que sea usted mamá. “Todavía, primero tengo que buscar al papá”, dijo sonriendo la ingeniera industrial y maestra en gestión de calidad, quien es soltera.

En forma sigilosa, sin ninguna información oficial, comenzaron el fin de semana pasado los trabajos preliminares de construcción del Museo de la Luz en terrenos de La Plancha, donde se pretende construir la estación del Tren Maya y un “parque tipo Central Park”. Maquinarias pesadas, obreros y personal técnico contratado por la UNAM ya montaron su campamento en el terreno que ocupó el campo de sóftbol de los ferrocarrileros, donde ya trabajan. El proyecto del Museo de la Luz lo anunciaron en forma conjunta el gobernador Mauricio Vila Dosal y el rector de la UNAM, Enrique Luis Graue Wiechers, el 8 de febrero de 2019, es decir, hace dos años. La obra es la primera que se construye en los terrenos de La Plancha y la inversión sería de unos 100 millones de pesos.