Plaza Grande

Nos comentan que...

Ahora resulta que al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) le corresponde aplicar sanciones que hasta antes del viernes pasado imponía la Secretaría de Salud del gobierno del Estado. Al menos eso da a entender el gobierno estatal al abordar el tema de los mítines políticos que el fin de semana pasado rebasaron los aforos restringidos que las autoridades anunciaron tras el cambio de naranja a amarillo en el semáforo epidemiológico. Como informamos, el mismo viernes el PRI reunió a unas 300 personas en la Casa del Pueblo, con cubrebocas pero sin sana distancia, y Morena tuvo un evento con unos 600 asistentes en un local social del oriente de Mérida. Tras hacer mutis el sábado ante una serie de preguntas del Diario al respecto, el domingo la administración estatal mandó un comunicado en el que se lava las manos para aplicar sanciones en eventos políticos que no cumplan las medidas restrictivas, ya que señala que el 9 de abril pasado el gobierno del Estado, “junto con los 11 partidos políticos con registro” ante la autoridad electoral, “se sumó a una iniciativa” del Iepac “a fin de respetar, difundir y apoyar todas las disposiciones de seguridad sanitaria”, de manera que ahora “estará atento a los reportes que las autoridades electorales emitan al respecto”. O sea, si el Iepac no toma alguna medida porque legalmente no le corresponde vigilar que se cumplan las restricciones sanitarias, la evidente violación de partidos políticos a las disposiciones sobre el aforo de 100 personas para eventos en lugares cerrados y de 200 al aire libre quedará impune, contrario a lo que ocurrió con salas de fiestas en meses pasados y con los 36 negocios que fueron clausurados en lo que va de mayo, según informó el mismo domingo el gobierno estatal, “por incumplir con los protocolos y medidas sanitarias”.

Después de que se hicieron públicos sus nexos con empresas proveedoras de ayuntamientos y de algunas dependencias del gobierno del Estado, el diputado Víctor Merari Sánchez Roca fue prácticamente marginado de la campaña de los candidatos panistas, a pesar de su posición de presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Mérida. No se le vio en los registros de candidatos ni en el arranque de los trabajos de proselitismo de su partido, pero al parecer ya rompió el encierro que le impuso el alto mando de Acción Nacional. Por lo menos se mostró públicamente el sábado pasado en un evento vespertino de Abril Ferreyro Rosado, aspirante a la diputación local por el Distrito II, al que llegó fuera de programa. Participó parcialmente en una caminata y después se dirigió a un acto de la candidata del Distrito III, Karem Achach Ramírez. Por cierto, Sánchez Roca llegó a los eventos sabatinos en una camioneta solo con su chofer, Alejandro Ismael García Tzuc, quien figura como gerente y accionista de las empresas que en realidad controla su jefe. Es de llamar la atención que los candidatos no cacarean en las redes sociales el “espaldarazo” del presidente del CDM panista y únicamente “suben” a la red alguna tímida fotografía y en unos casos sin mencionar su nombre. ¿Por qué será?

A propósito del PAN y las redes sociales, hace unos días la candidata a la diputación local del Distrito XV, Ingrid del Pilar Santos Díaz, manifestó públicamente que impulsa un proyecto “inclusivo y de respeto donde todos cuenten por igual”. Lo dijo en una visita a Dzidzantún, en el marco, como ella mismo indicó, del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Sus seguidores aplaudieron esa expresión, que estuvo acompañada de imágenes alusivas a la efemérides. Sin embargo, no faltó quien recordara que la madre de la candidata, Rosa Adriana Díaz Lizama —coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local—, se ha manifestado contra el matrimonio igualitario e, inclusive, así lo ha manifestado con su voto cuando se aborda ese tema en el Poder Legislativo. Por supuesto, el parentesco no implica que deban pensar igual.

Por lo menos tres candidatos transitaron del PRI a Morena sin filtro alguno, aunque en sus etapas como priistas dejaron cuentas pendientes y hasta fueron investigados por presunto desvío de recursos y situaciones de índole penal. Uno es Clemente Cano Chan, candidato de Morena a la alcaldía de Chumayel, quien en agosto de 2012 fue arrestado por cruzar la frontera México-EE.UU. sin documentos oficiales. Fue deportado pero luego no solo insistió en cruzar la frontera sino que se involucró en otros actos ilegales. En febrero de 2015 fue acusado de cargos relacionados con las drogas en la frontera. El segundo caso es Mario Peraza Ramírez, candidato de Morena a diputado federal por el II Distrito, que fue investigado por la Sedatu, dependencia que confirmó maniobras ilegales en el manejo de unos terrenos a favor de particulares. El tercer caso es Carmen Navarrete Navarro, cuyas cuentas de su gestión como alcaldesa de Tekax fueron aprobadas por el Congreso estatal en medio de cuestionamientos. Ahora fue postulada por Morena-PVEM-PT a la diputación federal por el V Distrito.

Al estilo del antiguo PRI, el candidato a la diputación federal del Distrito III de Morena, Oscar Brito Zapata, pronosticó que su partido ganará los 106 ayuntamientos, las diputaciones federales y locales y nadie parará la llegada de la 4T a Mérida. El énfasis y la agitación de las manos del político morenista hizo recordar los años de gloria del PRI yucateco, que siempre presumía el “carro completo” en cada elección. El discurso de Brito Zapata en la reunión de la militancia con el líder nacional Mario Delgado Carrillo el viernes pasado mostró su fanatismo hacia AMLO, porque no lo bajó de “víctima de la derecha conservadora que lo calumnia y lo ataca”, motivo por el cual, dijo, “hay que cuidarlo y procurar que la política antigua de privilegios no regrese más”. También hubo otras similitudes con el viejo partido tricolor, porque Morena contrató camiones urbanos y combis para llevar a sus seguidores al mitin, repartió banderines, rígidos con la foto de su candidata a la alcaldía de Mérida y propaganda de Morena. ¿Es el nuevo PRI o se parece?