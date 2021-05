Plaza Grande

Nos comentan que...

En círculos internos de Morena se da por descontado que los días de Mario Mex Albornoz al frente del partido de AMLO en Yucatán están contados, a juzgar por el hecho de que prácticamente fue ignorado en el proceso de selección de los candidatos a diputados y alcaldes, y también en lo que va de la campaña electoral. La pregunta es quién asumirá la dirección del partido morenista. Tendría que ser alguien que "embone" mejor con la operación del delegado en Yucatán, el senador tabasqueño Ovidio Peralta, quien al parecer tiene a gusto a la directiva nacional del partido que encabeza Mario Delgado Carrillo. Los dirigentes nacionales del partido estarían haciendo buenas cuentas de la actuación del tabasqueño en Yucatán, pues al parecer tienen confianza en ganar varios municipios, entre ellos Kanasín, que actualmente gobierna el PRI. En Mérida, pese a las encuestas, los morenistas mantienen el optimismo y todavía la apuestan a una "sorpresa". Los electores dirán...

¿Qué le hicieron a Geovanna?, preguntaron dos colegas periodistas cuando oyeron en el discurso de la candidata de Morena a la diputación federal del Distrito IV, Geovanna Campos Vázquez, que mencionó concretamente al Diario de Yucatán en una crítica a los medios de comunicación. La política pidió, ante el líder nacional de Morena, Mario Delgado, a sus compañeros candidatos y 600 militantes de su partido que difundieran las actividades de su partido, sus propuestas y el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador “porque ustedes (los militantes) son más creíbles que la prensa, como Diario de Yucatán, y la radio. Al parecer, la intención y propósito de Geovanna es que la militancia haga la campaña por ella y mostró su empatía a AMLO: “Es importante que sepan el papel que tienen en este milagro político que hizo nuestro presidente en México y el mundo, no se va a volver a repetir”, arengó. “Si no ganamos más espacios, se nos va el país, no se puede quedar a la mitad la 4T, dos años y seis meses no es suficiente para que el presidente repare todo el daño que hicieron el PRIAN, tienen que salir a la calle y hablar del presidente, decir que no nos miente y que están viendo la diferencia”.

El único propietario de dos cenotes que no apoya la causa, la defensa de las fuentes de agua dulce y muestra solidaridad con el pueblo de Homún es el arqueólogo Sergio Grosjean Abimerhi, espeleobuzo que en los gobiernos priistas promovió la creación de un Circuito Turístico en ese municipio y exploró los cenotes a su gusto. De hecho, le atribuyen a Grosjean Abimerhi la prendida de la mecha del conflicto de la granja porcícola de Papo porque fue el primero que escribió en un periódico de corte policiaco sobre los riesgos de contaminación, pero como por arte de magia desapareció del pueblo, no volvió a tocar el tema y suspendió la transformación de sus cenotes en centros turísticos. Sólo al cenote “huolpoch” le hizo adecuaciones, lo dotó de iluminación artística y otra infraestructura para el disfrute de esa maravilla natural. Como informamos, los 20 cenoteros de Homún se unieron contra la clausura de tres de ellos por parte de la Secretaría de Salud estatal. Y esa unión ocasionó que la dependencia levantara la suspensión en forma rápida.