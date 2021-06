Plaza Grande

Nos comentan que...

El gobernador Mauricio Vila Dosal sí que tenía datos certeros, no otros datos como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que no falló en sus pronósticos sobre las elecciones del domingo en Yucatán como platicó a los periodistas que estuvieron con él de manera informal en la Base Aérea Mexicana No. 8 el viernes pasado. Ese día, el jefe del Ejecutivo comentó que su partido (PAN) mantendría el Ayuntamiento de Mérida, ganaría poco más de 12 diputaciones locales y 3 diputaciones federales o un poquito más. Y los resultados del PREP parecen confirmar los datos del sondeo del gobernador.

Un cisma se avecina en los partidos del Trabajo, Morena y Redes Sociales Progresistas, porque una parte de sus candidatos se quejaron de falta de apoyo, falta de estructura partidista y de falta de recursos para realizar una buena promoción de sus candidaturas, para tener mayor presencia en sus distritos y que conozcan sus propuestas los electores. En el PT estatal ya hasta hablan de derrocar al coordinador estatal Francisco Rosas Villavicencio, que junto con su hermano Rodrigo manejan ese partido aliado de AMLO. En Morena, como se sabe, el posible tercer lugar de Verónica Camino Farjat en la votación por la presidencia municipal de Mérida y la eventual pérdida del Distrito III federal serían prueba de que las imposiciones de candidatos del presidente nacional Mario Delgado recibió un castigo de los simpatizantes morenistas. Mario Delgado anunció en su visita a Mérida que después de la elección tomaría cartas contra el presidente local Mario Mex Albornoz, a quien acusó de seguir el juego al gobierno estatal.

Una vez pasada la elección en Yucatán, la candidata de Morena-PVEM-PT, Carmen Navarrete Navarro, llamada la "Ivonne del Sur", seguirá su proceso penal federal por desvío de recursos de $18 millones. Ya tiene formal prisión en un juzgado federal desde diciembre pasado. Ahora con su fuero de diputada federal, porque ganó el Distrito V federal, seguramente podrá solventar ese proceso judicial en libertad.