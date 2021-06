Plaza Grande

Nos comentan que...

En algunos sectores del PAN no cayó en gracia la desaparición de Rommel Pacheco Marrufo —hoy diputado federal electo por el Distrito 03— en la recta final de la campaña política y su súbita reaparición el día de las elecciones, para luego desaparecer de nuevo. Y es que, siendo candidato a un cargo público, Rommel nunca se despojó del traje de deportista ni abandonó su sueño de ir a los Juegos de Tokio 2020. Precisamente por participar en los preparativos y las competencias previas a la selección de los representantes mexicanos en la justa olímpica es que de pronto se le veía fuera de la campaña. El 31 de mayo tuvo su cierre de actividades proselitistas en una concentración masiva en el fraccionamiento Juan Pablo II, junto a otros candidatos panistas que le acompañaron, y no se le vio el resto de la semana, aun cuando oficialmente la campaña política llegó a su fin el 2 de junio y otros aspirantes realizaron actividades hasta el fin del plazo legal. Se le volvió a ver en público en la noche del domingo 6, en una reunión nocturna en el local del PAN para celebrar las victorias electorales, y después cayó de nuevo en condición de “invisible”. Ni siquiera fue a recoger su constancia de mayoría en el Consejo Distrital 03 en la mañana del jueves 10. En su lugar estuvo su suplente, José Gonzalo Puerto González. ¿La razón? Muy simple: estaba en Ciudad de México, precisamente con la mira puesta en Tokio 2020. Esa condición de “showman” no es del agrado de muchos panistas, que, sin embargo, prefieren callar.

El candidato perdedor del PRI-PRD a la alcaldía de Mérida, Jorge Carlos Ramírez Marín, retomó ayer sus actividades en el Senado de la República e inició un “ejercicio matutino” de comunicación en redes sociales con los yucatecos para no desconectarse de la política partidista. Ramírez Marín dice que este diálogo virtual es una buena manera de estar en contacto con las personas y no evade el tema electoral reciente, aun cuando haya perdido. Es decir, el priista sigue en campaña rumbo al 2024. Recibió, comentó y opinó de lo bueno y lo malo de su candidatura y destacó que durante la jornada electoral del 6 de junio recibió más de 1,300 comentarios en su Facebook, unos amables y otros no tanto.

Ahora que se conoce la integración del Cabildo de Mérida, los panistas no pasaron por alto que el alcalde reelecto Renán Barrera Concha tendrá que lidiar con dos exfuncionarios de gobiernos panistas heridos porque fueron marginados hace unos años, pero ahora regresan fuertes con el partido Morena. Se referían a Orlando Pérez Moguel, apodado el Centavito, y el arquitecto Fernando Alcocer Ávila, ambos ya con la filosofía de la 4T. Volverán a las sesiones de Cabildo los pleitos verbales, acusaciones, exigencias y posicionamientos negativos contra las propuestas, iniciativas y proyectos que procedan de Barrera Concha.

Hablando de la ola azul y el efecto Vila en las elecciones del domingo 6, los panistas que estuvieron en el “cuarto de guerra” de su partido en el hotel Fiesta Americana no daban crédito del carro completo que obtuvo ese instituto en Mérida, donde ganaron la presidencia municipal, tres diputaciones federales y 6 diputaciones locales. al grado que el comentario generalizado fue: “arrasamos, hasta Chucho (Jesús Pérez Ballote, Distrito I) y Manuelita (Manuela Cocom Bolio, Distrito VI) ganaron, en alusión a que veían pocas posibilidades de ser electos. Todo fue felicidad en el “cuarto de guerra azul”, donde estuvieron algunos ex alcaldes de Mérida.