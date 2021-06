Plaza Grande

Nos comentan que...

En la reunión que sostuvo el gobernador Mauricio Vila Dosal con representantes de 130 establecimientos del sector restaurantero, de acuerdo con un comunicado, llamó la atención la ausencia del actual presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Roberto G. Cantón Barros, quien había amenazado con no respetar las últimas restricciones impuestas por el alza de contagios de Covid-19. El jueves 10, cuando entraron en vigor nuevas restricciones, G. Cantón Barros dijo que los socios de la Canirac no respetarían las medidas de reducir al 50% el aforo en los restaurantes y el “toque de queda” vehicular de 11:30 de la noche a 5 de la mañana, porque “pareciera que fueron diseñadas para afectar al sector”. Sin embargo, el viernes 11 declaró que decidieron acatar las medidas y buscar el diálogo con las autoridades, para lo cual enviaron una petición con una propuesta de reducir una hora al lapso restrictivo, o sea que empiece a las 12:30. Sin embargo, las autoridades no solo no respondieron a la petición sino que ahora se reunieron con representantes de restaurantes que, aunque incluyen a expresidentes de la Canirac, no representan ni a la mitad de las 550 unidades de venta de alimentos preparados que, según G. Cantón Barros, están afiliados a la agrupación yucateca. Se preguntó al gobierno del Estado si el presidente de la Canirac fue invitado y no asistió y si fue el gobierno quien convocó o los empresarios solicitaron la reunión. No hubo respuesta.

La falta de respuesta a quejas parece una constante en todos los órdenes de gobierno. La Unión Sindical de Jubilados, Pensionados y Liquidados de Ferrocarriles, división Mérida, ofrecerá una conferencia de prensa este jueves “debido a la falta de atención de los funcionarios de la Secretaría de Gobierno nacional a nuestras peticiones de dar continuidad a las mesas de trabajo sobre los temas de liquidados, no liquidados y jubilados” ferrocarrileros. Sus demandas son: Jubilación total de 100% o parcial, según la antigüedad de servicio, y para los que cuenten con incapacidad total o parcial; Ajuste de incremento salarial de 10.84% que se adeuda desde 1999; Pago de 40 días de aguinaldo que cobran los activos en vez de los 15 días que reciben; Pago de las 150 semanas que aportó Ferrocarriles Nacionales de México por adelantado al integrarlos al IMSS, y Devolución de las cuotas sindicales que les descontaron indebidamente. El secretario general de la agrupación es Manuel Orlando Yah Blanco.