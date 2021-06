Plaza Grande

Nos comentan que...

Un indicio más de cómo influyeron las campañas políticas en la tercera ola de contagios de Covid-19, que ha obligado a cambiar de color el semáforo epidemiológico y aplicar nuevas medidas restrictivas, es la confirmación que desde abril sabían las autoridades estatales de la presencia de tres nuevas cepas de coronavirus “más contagiosas”, pero lo hicieron público apenas el domingo pasado. El viernes 18 en la noche, en respuesta a cuestionamientos sobre si ya se confirmó la cepa británica de Covid-19 en Yucatán y si es la causante del alza de contagios al propagarse más rápido e incluso entre jóvenes, el secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, informó en un comunicado que, tras confirmarse “la presencia de un caso de un paciente con una variante de Covid-19 conocida como cepa británica”, se enviaron al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre) las muestras requeridas para “hacer la búsqueda intencionada de las variantes circulantes registradas y también de posibles variantes autóctonas”, pero “todavía no se tiene una respuesta sobre estas muestras por parte de la dependencia federal”. Pero dos días después la Secretaría de Salud no solo confirma la presencia en Yucatán desde abril de la cepa británica sino también de las variantes brasileña y californiana, las cuales son “más contagiosas” hasta en 90 por ciento en el caso de “la primera en detectarse en Yucatán”. Según el reporte epidemiológico del 30 de abril, hubo 102 nuevos contagios, para un total de 37,384, con 141 pacientes en hospitales públicos y siete fallecimientos, de adultos de 43 a 90 años de edad y solo uno sin comorbilidades, de 57 años. El reporte de anteayer, domingo 20, exactamente dos semanas después de la jornada electoral, señala que se detectaron 233 nuevos contagios, para un total de 44,810, con 322 pacientes en hospitales públicos y nueve fallecimientos, de personas de 23 a 73 años de edad y dos sin comorbilidades. Las cifras no mienten: el promedio mensual de contagios en los primeros 14 meses de pandemia (de marzo de 2020 a abril de 2021) fue de 2,670, que se ha rebasado por mucho con los 7,426 casos reportados de manera oficial entre el 1 de mayo y el 20 de junio, lapso que incluye la etapa fuerte de las campañas políticas, con mítines multitudinarios sin respetar los protocolos y sin control de ninguna autoridad, y también los festejos posteriores a la elección.

Tremendo revuelo causó el nombramiento de Liborio Vidal Aguilar como nuevo secretario de Educación del gobierno del estado, no solo en el sector educativo sino a nivel estatal. De inmediato, los profesores que gustan de usar las redes sociales manifestaron su rechazo a la decisión del gobernador Mauricio Vila porque consideran que el arribo del “amigo Libo” es una burla para la educación, porque el político vallisoletano apenas cursó la preparatoria, no cubre el perfil de secretario de Educación por su baja formación académica, y porque lo ven como un pago de un favor político en las recientes elecciones. El profesor Javier Pacab Santana solicitó de inmediato a la Plataforma Nacional de Transparencia el perfil académico de Liborio Vidal: pide a esa oficina que expida copia del título de licenciatura, maestría o doctorado del nuevo titular de la Segey. Los resultados de su solicitud los obtendría en julio o agosto. Pacab Santana no fue el único docente que manifestó su malestar en redes sociales, hubo quienes preguntaron con qué cara pedirá el titular de la Segey que los jóvenes terminen sus estudios, otros calificaron el nombramiento como una humillación y ofensa para el magisterio. En fin, Liborio, más bien quien lo nombró secretario, incendió al magisterio yucateco.

La aún secretaria de Educación estatal, profesora Loreto Villanueva Trujillo, realizó quizá su última gira de trabajo este lunes. Visitó el kínder indígena “Venustiano Carranza” de la comisaría de Telchaquillo, Tecoh, donde entregó 408 piezas de mobiliario a utilizar cuando se reanuden las clases presenciales. Precisó que las clases presenciales serán “cuando el semáforo epidemiológico lo permita”. La maestra se mantuvo en el gabinete del gobernador Mauricio Vila porque asumirá el próximo lunes la titularidad de la Sedeculta, en lugar de Erica Millet Corona.

Funcionarios de alto nivel de la 4T muestran menosprecio por la prensa local porque siempre que viene alguno por motivos de trabajo no informan de lo que hacen y menos permiten que la sociedad se entere por medio de los medios de comunicación. Ayer lunes vino el secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), arquitecto Román Meyer Falcón, pero solo se mostró públicamente con el delegado de Programas de Desarrollo del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, con quien se tomó una fotografía. Huacho Díaz escribió que el titular de la Sedatu realizó reuniones de trabajo en la península de Yucatán. En Yucatán, la Sedatu financia varias obras públicas que realizan constructoras foráneas y también tiene importante papel en el desarrollo de los proyectos urbanos del Tren Maya, pero nada o muy poco informa. Parece que para la 4T la prensa es un enemigo, tal como lo recalca su creador y líder.