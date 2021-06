Plaza Grande

Nos comentan que...

Causa extrañeza en la política yucateca la permanencia en el Estado de la candidata perdedora a la presidencia municipal de Mérida por el partido Morena, Verónica Camino Farjat, y de por qué no se ha incorporado al Senado de la República, como ya lo hizo el otro candidato perdedor Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI. Ya en redes sociales y entre los morenistas más antiguos se especula que el motivo de la permanencia de la morenista perdedora y sus denuncias contra las autoridades electorales locales tienen un fin: mostrar a los mandos superiores de Morena y la Presidencia de la República que es valiente, de decisiones, que es luchadora hasta el final y que bien podría dirigir Morena en Yucatán o ser la súper delegada en el Estado, cargo que tiene hoy el ex panista y ex priista Joaquín Díaz Mena. Y esta especulación tiene algo de sentido cuando Díaz Mena publicó en su cuenta de Facebook "continuaremos trabajando" al salir de una reunión reciente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, donde se supo de la renuncia del jefe de los súper delegados y el ejército de Servidores de la Nación.

Sindicatos y grupos magisteriales de Yucatán, incluidos los del SNTE y la CNTE, manifestaron su apoyo o al menos dieron el beneficio de la duda al nuevo secretario de Educación del gobierno del Estado, Liborio Vidal Aguilar, quien ayer asumió el cargo en sustitución de la maestra Loreto Villanueva Trujillo, quien pasó a la titularidad de la Sedeculta. Directivos del sindicado de maestros transferidos, de las secciones 33 y 57 del SNTE y la maestra Lorena Rosel, dirigente de un movimiento simpatizante de la CNTE, escribieron y publicaron cartas de bienvenida al "amigo Libo" en sus cuentas de redes sociales y consideran que el político vallisoletano, con apenas estudios de preparatoria, hará un buen papel en su gestión en esta importante dependencia estatal, que tiene bajo su responsabilidad y directriz los programas de educación del Estado, a más de 60,000 trabajadores de la educación y más de 600,000 alumnos de educación básica. Así, el "amigo Libo" entra, al parecer, con el respaldo del gobernador Mauricio Vila y de los sindicatos oficiales y grupos opositores.

El secretario de Educación del gobierno estatal durante la administración del priista Rolando Zapata Bello y candidato perdedor a la presidencia municipal de Mérida en 2018, Víctor Caballero Durán, reaparecerá públicamente el 3 de julio próximo cuando asuma la presidencia del Club Rotario Mérida Montejo para el período 2021-2022. Ese día, Caballero Durán rendirá protesta como directivo de esta organización benefactora durante una ceremonia programada a las 9 horas en el predio 401-B de la calle 31 entre 28 y 30 de la colonia López Mateos de esta ciudad. Caballero Durán “estuvo desaparecido” durante la pasada campaña electoral, no figuró en la lista de candidatos y no se le vio en los eventos públicos de su partido, el PRI. Al contrario, en las redes sociales se le vinculó con la candidata de Morena, Verónica Camino, de quien los cibernautas comentaron que era asesor de la expriista y expevemista. ¿Inicia desde abajo? o quizá ya no es militante del PRI. Ya veremos.