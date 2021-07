Plaza Grande

Nos comentan que...

El colectivo de Campeche Tres Barrios lanzó una seria denuncia contra la Oficina ONU Hábitat de México por su intervención en el Plan de Relocalización Consensuada que tiene como finalidad reubicar a 300 familias de los barrios de La Ermita, Camino Real y Santa Lucía para la construcción de la vía del Tren Maya en ese tramo campechano. Los representantes de dicho colectivo denuncian que ONU Hábitat no trabaja como una oficina internacional independiente, sino como una consultora privada contratada por Fonatur, dependencia que desarrolla el proyecto del Tren Maya en el sureste mexicano. Guadalupe Gutiérrez Cáceres, miembro del colectivo, denuncia que no hay ningún consenso para el desalojo de los vecinos de esos tres barrios, plan que diseñó ONU Hábitat por encargo de Fonatur y esta dependencia federal sólo usa ese organismo para aparentar el respaldo internacional al Tren Maya. Este colectivo ha interpuesto amparos contra Fonatur, el cual no se ha resuelto en forma definitiva.

Gran molestia causó el gobierno federal entre el magisterio yucateco por la falta de pago del retroactivo del aumento salarial con motivo del Día del Maestro que hasta hoy no hace efectivo. Ya pasaron tres quincenas (una de mayo y dos de junio) sin que la SEP pague ese aumento salarial, lo que tiene descontento al magisterio porque el gobierno de AMLO pagaba este retroactivo en la primera o segunda quincena de junio, pero en esta ocasión ya se atrasó. La queja de los profesores es más que clara en sus cuentas de Facebook, donde también se manifiestan contra el nuevo calendario escolar 2021-2022, que recorta el período vacacional un mes. Hasta ahora no hay visos de protestas presenciales contra la representación de la SEP en Yucatán ni en las oficinas de la Segey; todo es las redes sociales. Parece que los profesores recibirán este pago retroactivo, que abarca de enero a mayo, en los próximos días, del 1 al 8 de julio, para que en la primera quincena de julio ya esté integrado el aumento en el salario de los docentes.

Para colmo del magisterio, no sólo tiene que esperar que el gobierno de AMLO pague el retroactivo cuando quiera, sino que muchísimos profesores no reciben el rendimiento anual de la póliza de seguro de vida que contrataron con la empresa Magistral, que fue denunciada ante la Profeco porque no tiene oficinas localizables en Mérida y Yucatán. Algunos docentes que tienen contrato con esa empresa recibieron un bono de $200 ó $300 en números redondos como parte del finiquito de las relaciones de servicios, pero muchos no pueden localizar a Seguros Magistral en esta ciudad ni en el Estado. Ante esta dificultad de localización, incumplimiento de pago de rendimiento, la Secretaría de Educación estatal, hoy a cargo de Liborio Vidal Aguilar, decidió suspender la retención del cobro de la póliza que realizaba vía nómina.

A propósito del nuevo secretario de Educación del gobierno del Estado, Liborio Vidal Aguilar, quien tomó posesión de su oficina el lunes pasado en el edificio central de la Segey, hay que señalar que estuvo acompañado en todo momento de dos personas de su absoluta confianza: Freddy Martínez, quien al parecer será su secretario particular porque está pendiente de todos los movimientos, peticiones de audiencia y de la agenda del político vallisoletano, y Jocelynne Avilés Interián, quien lleva la tarea de comunicación y prensa del nuevo funcionario desde hace cinco años. Oficialmente Vidal Aguilar no ha anunciado ningún nombramiento en la Segey y tampoco ha removido a algún director o jefe de departamento. Quienes conocen a Freddy Martínez lo recuerdan en ese mismo cargo, pero con el diputado y funcionario priista Luis Hevia Jiménez. La periodista Jocelynne ha sido la vocera del amigo Libo desde hace un lustro.

Al parecer, la honestidad no es requisito en el PRI. Al menos eso habría dado a entender la primera alcaldesa electa en la historia de Homún, Sandra Góngora Salas, cuando se le preguntó si el PRI necesita figuras nuevas y honestas. Su respuesta, publicada el martes pasado, fue: “Más bien comprometidas, más allá del partido, deben estar comprometidos con el trabajo a favor de la sociedad”.