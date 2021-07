Plaza Grande

Nos comentan que...

¿Quién tendrá la verdad? El gobernador Mauricio Vila Dosal reportó la semana pasada, en entrevistas y en un comunicado oficial, que en Yucatán ya se aplicaron más de 900,000 dosis de vacunas contra el coronavirus Covid- 19 en los diferentes segmentos de la población en Yucatán, entre primera y segunda dosis, y aplicación única, pero anteayer el súper delegado y representante del gobierno federal, Joaquín Díaz Mena, declaró que ya se aplicaron 700,000, como publicamos. En días anteriores a esas cifras diferentes, el coordinación estatal del Programa Correcaminos, denominado así por la campaña nacional de vacunación, Carlos Gómez Montes de Oca, había reportado 450,000 aplicaciones. En tan poco tiempo, las cifras se dispararon y es lógico porque ahora mucha gente acude a la vacunación.

El problema es en tierra, allí está el problema, no en el mar, dijo como respuesta el vicealmirante Adrián Valle González, comandante de la IX Zona Naval, cuando un reportero le pidió su opinión sobre la captura furtiva de especies en veda presuntamente tolerada por las autoridades pesqueras y fuerzas armadas en la costa yucateca. El jefe naval no dio una entrevista formal ni detuvo su paso rumbo a la camioneta que se lo llevaría, durante el banderazo del operativo nacional de vigilancia de las vacaciones de verano 2021. Negó que el problema se derive de la falta de vigilancia en el mar, insistió que el gran problema está en tierra, pero no dio detalles ni quiso hablar a fondo de este problema de violación de leyes ambientales, pesqueras y judiciales.

Tras su frustrado intento de ser candidato a diputado local por el partido Morena, el profesor Jesús González Cupul empezó hace unos días una nueva faceta en su vida: de comentarista y entrevistador en el canal de Docentes Unidos Luchando por Yucatán, sobre temas que aquejan a la comunidad magisterial. Se comenta que el conocido profesor fue una de las víctimas políticas que creyó en Morena, se inscribió como candidato en el Distrito III local, pero fue excluido por el dedo del senador tabasqueño Ovidio González y del presidente nacional de Morena, Mario Delgado. De todas formas, el popular Chucho dejó en el aire la duda de si pudo o no haber ganado ese distrito, donde arrasó la atleta olímpica Karem Achach, del PAN.

Se rumora en los pasillos del palacio de la 61 que los cambios en el gabinete estatal aún no terminan y ya se habla de algunos nombres que estarían en la lista roja de las posibles salidas. Un caso que llama la atención es el de Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, pues su nombre ha sonado como posible baja casi desde que se inició el sexenio, aunque tres años después sigue vigente en su puesto. Sin embargo, dicen varias fuentes que su cabeza podría rodar pronto; todo dependerá de los resultados que se consigan en la Olimpiada Juvenil que se realiza en Nuevo León. Se dice que el gobernador puede pasarle por alto a “Carlitos” los errores del pasado, pero regresar sin conseguir al menos los resultados obtenidos en la edición anterior podría ser la “gota que derrame el vaso”. A ver qué pasa…