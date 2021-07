Plaza Grande

Nos comentan que...

El gobernador Mauricio Vila Dosal respondió este martes 6 a la petición de audiencia del grupo de empresarios que aclaró que el sector turístico no está desunido, como dijo el jefe del Ejecutivo estatal ante los titulares de la Organización Mundial de Turismo y la Secretaría de Turismo federal, pero los turnó para su atención con la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch. Los 10 representantes de organismos y empresas que firmaron el escrito de “réplica” contra el gobernador aún analizan si es conveniente una reunión con la licenciada Fridman para asistir a dicha reunión, programada para hoy jueves, y parece que no aceptarán porque, aseguran, la titular de la Sefotur no tiene autoridad para tomar decisiones al momento y solo informaría a Vila Dosal de las inquietudes de los turisteros.

Uno de los funcionarios educativos que quedaron fuera de la estructura de gobierno con los recientes cambios que dispuso el Ejecutivo estatal es Jaime Ariel Hernández Santos, exalcalde de Peto. Y la razón, ahora se confirma, tiene doble relación con las elecciones de junio pasado. Hernández Santos era rector de la Universidad Tecnológica del Mayab, con sede en Peto, y fue relevado por José Enrique Carrillo Duarte, quien a su vez dejó a Yesenia Polanco Ross la dirección del Instituto Tecnológico Superior del Sur, ubicado en Oxkutzcab. Resulta que además del reacomodo dispuesto para dar cabida a candidatos perdedores del PAN en el sector de Educación, Hernández Santos pagó las consecuencias de haber apoyado la campaña de Morena en Peto. Supuestamente lo hizo de manera discreta, pero su acción terminó por salir a la luz y, como se dice por allá, en el pecado lleva la penitencia.

Tal parece que la candidata perdedora a la alcaldía de Mérida del partido Morena, Verónica Camino Farjat, entró en competencia política con el superdelegado del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, porque ya recibe, se reúne y publica fotografías con funcionarios de alto nivel de la 4T. Anteayer subió a su cuenta de Facebook una foto con el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales Vázquez, con el que coincidió, según escribió, en la visión de la necesidad de continuar transformando Yucatán. También dijo que llevó al Poder Legislativo federal su denuncia contra el INE y el Iepac, y contra el gobernador Mauricio Vila, porque este último se atribuye la gestión de las vacunas contra el coronavirus, cuando el propio partido Morena lo hizo y hasta recibió una multa del Trife de 268,860 pesos. Verónica Camino aclara que todavía no se reincorpora a su cargo de senadora de la República.

Periodistas que asistieron ayer a la entrevista con seis mujeres distinguidas como parte del encuentro “La mujer militar en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, en el Hospital Regional Militar de Especialidades, no solo tuvieron un grato, atento recibimiento de las autoridades militares del nosocomio, sino que quedaron gratamente sorprendidos por las medidas de protección para prevenir contagios de coronavirus en el comedor del nosocomio. Mesas redondas divididas por mamparas protectoras transparentes para cuatro personas para mantener la sana distancia y la comunicación con protección, manteles decorativos, un pequeño florero de adorno y un apetitoso platillo preparado por los cocineros, café de olla con canela, pan dulce, jugo de naranja y refresco de jamaica, y una suave música relajante completó el buen ambiente en la instalación militar. Hubo quienes comentaron que así debería de ser el protocolo en los restaurantes de Yucatán para protección de los clientes, pero se ve difícil, porque tendrían que invertir en la construcción de esos paneles de madera y plásticos, y en la decoración. Sin duda, los militares están en otro nivel de atención y servicio.