Plaza Grande

Nos comentan que...

A pesar de que ya tiene 14 años como responsable de los asuntos técnico-jurídicos del Congreso del Estado, el secretario general del Poder Legislativo, Martín Chuc Pereira, pasó apuros ayer para explicar a medios de comunicación la presunta iniciativa de los diputados del PRI, PRD y Morena para convocar a un periodo extraordinario de sesiones cuyo objetivo sería aprobar varias iniciativas que tendrían implicaciones en las finanzas estatales, un asunto del que el Diario dio cuenta el domingo pasado. Y aunque confirmó que el tema de la renovación del consejero de la Judicatura Luis Jorge Parra Arceo ya se ha turnado a comisiones, dijo desconocer el origen de las versiones sobre los planes de los diputados para blindar a sus allegados y afirmó que su trabajo es meramente “técnico legislativo” y que él no ha manifestado su intención de ser postulado para dicha consejería, aunque tampoco indicó si rechazaría la propuesta. La publicación de un presunto fast-track de los legisladores del PRI, MORENA y PRD parece confirmar una alianza que durante la actual Legislatura se opuso a varias iniciativas del Ejecutivo, entre ellas la contratación de un préstamo para reactivación económica, la designación de Lizbeth Basto en la Contraloría y una modificación a la ley para que un ingeniero pueda ocupar la titularidad del Instituto para la Seguridad Jurídica y Patrimonial.

En días pasados se realizó una protesta de trabajadores del parque recreativo y zoológico El Centenario por la asignación de dos plazas con altos sueldos para personas de nuevo ingreso, sin someterlas al escalafón municipal. Este manejo de las plazas molestó a los trabajadores de El Centenario porque hay empleados con 20 años de antigüedad que ganan $800 y $900 a la semana, cuidadores de animales que llevan años pidiendo una nivelación salarial o un ascenso y profesionistas titulados que ganan $1,000. Reclamaron que no tomen en cuenta al comité municipal de escalafón y cuestionaron si éste realmente es de utilidad, a la par de exigir al alcalde explique que no hubiese nivelación salarial en esta administración de Renán Barrera. Enojados, los trabajadores hicieron una dolorosa comparación entre Barrera Concha y Vila Dosal cuando éste último fue alcalde y hoy es gobernador: “Somos animaleros desde hace muchos años y el que nos ayudó mucho fue Vila. Puso a una persona diferente, Jorge Campos (administrador de El Centenario), entró con el corazón para ayudar, vio el problema de los trabajadores y nos ayudó muchísimo, relató un trabajador del zoológico. En cambio ahora todo es ‘no hay dinero’”. Los quejosos incluso señalaron al administrador de El Centenario, Iber Rodríguez, y al subdirector de Servicios Generales, Arturo Antuña, por no respetar las categorías y funciones de los trabajadores, asignándoles trabajos fuera de horario.

La que empezó con el pie derecho el segundo semestre del año es la diputada Paulina Viana Gómez, quien además de ganar el Distrito I local, ahora se sacó el “premio gordo” al dar el “Sí” a su novio, Jorge P. Corona, quien le propuso matrimonio en días pasados. Feliz por el hecho, la funcionaria no dudó en publicarlo en sus redes sociales, acompañándola de imágenes del momento en el que, con anillo en mano, el ahora prometido le pide unir sus vidas.