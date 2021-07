Plaza Grande

Nos comentan que...

Los funcionarios de la 4T no paran su promoción de los programas que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El fin de semana pasado vino a Yucatán José Luis Sánchez Canseco, director de Armonización Normativa y Enlace Institucional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para promocionar las modificaciones que propone la 4T a la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El INPI convocó a comisarios municipales y ejidales, y líderes de comunidades a sendas reuniones en Maxcanú y Valladolid para decir que a partir de la aprobación de este marco legal el Estado tendrá una nueva relación de respeto con las comunidades originarias y afromexicanas. Es decir, les reconocerá “ser sujetos de derecho público, tener autonomía, libre determinación y reafirmar su personalidad jurídica para decidir sí o no, o establecer condiciones ante cualquier proyecto”.

A propósito de la libre determinación de los pueblos yucatecos, el Equipo Indignación se quejó luego de que, en la consulta del domingo pasado, los habitantes de Kinchil se manifestaron mayoritariamente contra la permanencia de las granjas porcícolas, a pesar de las denuncias de contaminación al medio ambiente que realizan desde hace tiempo simpatizantes de Morena y agrupaciones como Greenpeace. En Kinchil, 576 personas dijeron “Sí” a la permanencia de esos negocios contra 423 que dijeron “No”. En San Fernando (Maxcanú) también estuvieron a punto de perder, porque 59 contestaron “No” y 58 “Sí”. Solo Celestún rechazó contundentemente las granjas. Indignación reportó en su página web que la empresa porcícola obstaculizó, deslegitimó y operó de distintas maneras, incluso con coacción monetaria, amenazas y confrontación durante la consulta.

Muy molestos están empresarios turísticos contra el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Iván Rodríguez Gasque, porque no asistió a la presentación del Congreso Empresarial Turístico de Yucatán el viernes pasado en el hotel El Conquistador. Algunos empresarios que asistieron consideraron que el líder de la Canacome no quiere quedar mal con el gobierno del Estado porque acude a todas las convocatorias que realizan las dependencias y el propio Ejecutivo estatal, pero para este evento netamente empresarial del sector turístico no mostró la misma disposición. Ya se empieza a notar otra división entre los empresarios, tal como ocurre en el sector restaurantero, donde el gobierno estatal dialoga y toma acuerdos sin el líder de la Canirac, Roberto G. Cantón Barros, quien abiertamente convocó a un desacato a las disposiciones y restricciones para contrarrestar el avance de contagios de Covid-19.