Plaza Grande

Nos comentan que...

La muerte violenta del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría es el primer gran escándalo en que se ve envuelta la Policía Municipal de Mérida en sus 18 años de existencia. Meridanos y gente de fuera se han manifestado extrañados por lo escandaloso que ha resultado el caso, con ingredientes de detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza y abuso sexual. Parte de la extrañeza se debe a que los meridanos sienten como algo suyo a la Policía Municipal por la historia política que ha tenido la corporación. Como se sabe, a raíz de la primera administración panista que tuvo Mérida, encabezada por el alcalde Víctor Manuel Correa Rachó, el gobierno del estado, de una manera por demás cuestionada, prácticamente despojó a la capital yucateca de su cuerpo de seguridad, en la madrugada del 9 de junio de 1969. De nada sirvieron los alegatos de la administración panista contra la medida que impuso el gobierno de Luis Torres Mesías: Mérida se quedó sin policía municipal. Tuvieron que pasar 34 años para que la capital recobrara la corporación, el 9 de junio de 2003, bajo la administración de la alcaldesa Ana Rosa Payán. La Policía reanudó operaciones con apenas 76 elementos y su labor se limitaba al primer cuadro de la ciudad. Ese parece ser el motivo principal por el que el meridano se había sentido un tanto orgulloso de la Policía Municipal... hasta ahora, con el caso de Ravelo Echevarría. Son muchas las interrogantes que hay todavía sobre este caso, entre ellas cómo se podrá recuperar la policía meridana de este fuerte golpe.

En los mandos superiores de la Policía Municipal de Mérida todavía hay incredulidad por los actos de violencia que se atribuyen a los cuatro policías municipales detenidos por la muerte del joven veracruzano José Eduardo y creen que no son ellos los responsables, aunque estén presos y las acusaciones sean directas. "No ellos fueron", sostuvo un alto mando. "Se va a demostrar en el juicio". No hay más pruebas que los vídeos de las cámaras de vigilancia que están por todas partes dentro y fuera del edificio de la Policía Municipal, donde, según contó la víctima a su madre, lo golpearon, torturaron y violaron los agentes, y la versión que dio el lesionado cuando asentó su denuncia en la Fiscalía. Sin duda, será difícil que los policías municipales detenidos demuestren su inocencia, pero altos mandos creen que se puede por medio de técnicas científicas de peritajes que son más válidas que un testimonio.

La presentación de los cuatro policías sospechosos de la violación y muerte del joven veracruzano rompió una regla no escrita de protección entre agentes. ¿Fue resultado de la presión de la sociedad (la viralización en redes sociales, la protesta en Palacio de Gobierno…) o es una muestra más de los roces que se dan entre las diferentes corporaciones de seguridad, desde las policías municipales hasta el Ejército, pasando por la SSP, Policía Ministerial y Guardia Nacional? Haciendo a un lado a los municipales, cuyas limitaciones son bien conocidas y aceptadas, con excepción de Mérida, en cada agrupación creen que son mejores que las demás y se comportan de esa manera. Lo cierto es que se trata de la primera vez que se presenta a la prensa, e incluso se mandan comunicados con fotografía, a policías acusados de la muerte de un ciudadano en custodia policiaca.

No solo no es común exhibir públicamente a policías acusados de la muerte de personas en custodia sino que por lo general se les exonera, como en dos de los tres casos del año pasado: el del progreseño Gaspar Sulub Cimé, quien fue bajado de un taxi con violencia y sin orden de aprehensión junto con su esposa y su hijo menor de edad con discapacidad, y el de José Santiago Medina Naal, un joven paciente siquiátrico cuyo delito fue faltarle al respeto a la pareja de un comandante en el mercado de Mulsay. Solo se sabe de cuatro policías estatales procesados y que estarían en prisión: los acusados de detener con droga en la carretera Progreso-Chicxulub a Salvador Osmar López Manzanilla, quien posteriormente falleció por la misma causa de muerte de Sulub Cimé y Medina Naal: “asfixia mecánica por oclusión de vías áreas” o “boncoaspiración”, lo que en lenguaje cotidiano significa que “se ahogaron en su propia sangre”. Pero en ninguno de los tres casos del año pasado hubo presentación de policías sospechosos de las muertes de los detenidos…

La “ley” de abrazos no balazos solo deja a la justicia sin brazos y a los agentes del orden sin poder intervenir para frenar delitos como las pintas de edificios públicos, que el domingo llegaron incluso al Palacio de Gobierno. La triste imagen de este lunes en la página 8 de la sección Local dice más que mil palabras: un policía observa impotente cómo una manifestante pintarrajea las columnas de la sede del Poder Ejecutivo estatal durante la protesta por la muerte del veracruzano apodado “Güero”. Como a nadie detuvieron a pesar de la flagrancia, pasará lo mismo que cuando vandalizaron el monumento a la madre en el Centro y la estatua de los Montejo: nada. Bueno, sí: las autoridades mandarán limpiar las pintas a costa del erario y los policías se lamentarán mientras esperan que a la próxima manifestación no atenten contra su vida, como ha ocurrido en otros lugares donde tampoco les permiten intervenir para frenar disturbios.