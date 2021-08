Plaza Grande

Nos comentan que...

El gobierno del Estado dejó fuera del Consejo Consultivo Estatal de Turismo (CCET) al Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur) porque, según nos dicen, es un grupo crítico de las políticas públicas sobre turismo y aparentemente reagrupó a distintas asociaciones del sector privado realizando un trabajo paralelo al gobierno estatal. Por ello, nos comentan, no conviene su presencia, opinión y voto en la toma de decisiones importantes. Sin embargo, llama la atención que el gobierno, Sefotur y la coordinación regional del CCET le dieron escaño en ese organismo a Arturo Quirarte, quien fue recientemente nombrado representante estatal del CCET pero no tiene el apoyo del sector turístico porque es relativamente nuevo en el ramo.

Dos empresarios turísticos defendieron la nueva proyección y contenido del videomapping de la zona arqueológica de Uxmal ante las críticas que surgieron en su primera proyección pública porque parece una caricatura con figuras alienígenas. Explicaron que ese espectáculo de luz y sonido no se puede quedar con una tecnología y narrativa que tiene 50 años de antigüedad. Rosa Isela García Pantoja, presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria Turística (AMIT), opinó que está enfocado en las nuevas generaciones de visitantes y puede que sea verdad que la anterior narrativa era muy buena, pero en estos tiempos se necesita un equilibrio entre lo moderno y lo antiguo, además, ya se hizo y hay que aceptarlo, señaló. Juan José Martín Pacheco, líder de los hoteleros, recordó por su parte que como director de Cultur él modernizó el espectáculo de luz y sonido de Chichén Itzá, que tenía 35 años de antigüedad, y no había ni refacciones para las reparaciones. La modernización es necesaria y la tecnología cambia constantemente, argumentó.

Un papelón hizo el alcalde de Umán, el panista Freddy Ruz Guzmán, con su advertencia el pasado sábado al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, en cuanto a que se pondría en huelga de hambre si no se restablecía la energía en varias comisarías de ese municipio que se quedaron a oscuras tras el paso de la tormenta “Grace”. La amenaza del edil panista al funcionario federal, uno de los que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gusta que se lo toquen, fue igual de ridícula que cuando el alcalde de Motul, el priista Roger Aguilar Arroyo, publicó un video en que le exigía a AMLO la construcción urgente de un hospital en Motul o “¡nos va a llevar la ching…!”. Por supuesto que de huelga de hambre no hubo nada pues el anuncio fue criticado desde su publicación y entre los cuestionamientos que recibió estuvo que, en todo caso, su exigencia recibiría la misma respuesta que él dio a todas las demandas que se le hicieron para que se reparen los caminos del municipio que gobierna: el silencio. Al día siguiente de la advertencia a Bartlett, el domingo, Ruz Guzmán estuvo muy activo en su cuenta de Facebook publicando fotos en las que le agradecía a la CFE la atención a las comisarías. La única huelga de hambre que hizo fue no haber desayunado según decía uno de los comentarios que recibió una de sus publicaciones. El lunes, todas las menciones que se hicieron en las publicaciones de Ruz Guzmán a la anunciada huelga de hambre fueron eliminadas y solo aparecían los comentarios positivos que le escribieron algunos de sus seguidores.