Plaza Grande

Nos comentan que...

Al parecer la expectación entre diputados panistas que aún esperan una llamada que les permita continuar en el servicio público influyó también en legisladores de otros partidos que tampoco tienen un puesto seguro al terminar su labor en el Congreso del Estado hoy martes y eso captó más su atención que los asuntos que dejaron pendientes. Uno de ellos el del reemplacamiento, que al no pasar ayer lunes para votación en el pleno del Congreso la reforma sobre ese tema, que fue aprobada en comisiones con el voto en contra de la bancada del PAN porque mermaría los ingresos a la arcas estatales, ahora la decisión quedará en manos de la siguiente legislatura, que entrará en funciones mañana miércoles 1 de septiembre y tendrá mayoría panista. El priista Luis Borjas Romero, quien como presidente de la mesa directiva era el responsable de elegir los asuntos a tratar en la sesión plenaria, consideró que el caso del canje de placas no es un tema urgente. Prácticamente se lavó las manos.

A propósito de cargos en la estructura del gobierno del Estado, no solo diputados están en espera de relevos en el gabinete, sino también otros panistas para los cuales hoy concluye su labor en cargos de elección popular, como presidentes municipales y otros regidores, incluido Freddy Ruz Guzmán, quien estuvo seis años al frente del ayuntamiento de Umán. Son muchos los que esperan que el gobernador Mauricio Vila Dosal anuncie cambios y enroques en las diferentes dependencias. A ver si no se llevan sorpresas.

Nada bien le cayó a la morenista Jazmín Villanueva Moo, quien mañana volverá a ocupar una curul en el Congreso, no haber sido electa como coordinadora de la bancada de su partido en la LXIII Legislatura. Su experiencia como diputada en la legislatura 2015-2018 y el hecho de haber sido la única no panista que ganó su distrito, el VIII, en las pasadas elecciones, no fueron motivos suficientes para ser electa por sus compañeros como coordinadora de la bancada, en la que también estarán Rafael Echazarreta Torres, Ruby Be Chan y Alejandra Novelo Segura. La elección recayó en esta última, quien cuenta con el aval del senador Ovidio Peralta, delegado del partido en Yucatán y quien ya tiene acostumbrados a sus correligionarios a que los cargos y las candidaturas los ocupan quienes él decide. Jazmín Villanueva fue la única que votó en contra de la designación de Novelo Segura.

Bien demostrado está que la pandemia de Covid-19 no distingue ni edades ni condición económica, y mucho menos jerarquías. De esto puede dar fe el secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, quien desde hace más de una semana está alejado de actividades oficiales y apariciones públicas porque está contagiado del virus. Ha trascendido que en los próximos días, al parecer el jueves, se reincorporará a su trabajo en la Secretaría. Por ahora atiende a control remoto, principalmente mediante pláticas telefónicas y reuniones virtuales, los asuntos relacionados con la dependencia. ¿Formará su caso parte de las estadísticas oficiales de contagios?

El ayuntamiento de Tizimín, o al menos quien maneja la página de Facebook, es muy celoso de sus seguidores y los “likes” que le prodigaron a la administración 2018-2021, pues le dio un no rotundo a la solicitud del alcalde entrante, el panista Pedro Couoh Suaste, de que les cedieran la página de la red social para darle continuidad y no abrir una nueva cuenta. El gobierno municipal que exhala hoy su último aliento fue más allá porque el administrador recibió la orden de eliminar toda publicación que se haya hecho, y hasta ayer ya casi lo lograban pues solo eran visibles publicaciones de 2019, cuando Mario González González, el priista que emprendió la graciosa huida luego de perder ante Pedro Couoh, se preparaba para rendir su primer informe de gobierno. Fuentes consultadas revelaron que el motivo para no ceder la página actual es que tienen muchos mensajes privados y que si los panistas quieren publicar sus obras que abran su propia cuenta. Las dudas que surgen en cuanto al cierre es si las autoridades que apagan la luz hoy al salir es si consideraban que las publicaciones los comprometían de una u otra forma, pues fue en ese sitio donde González González presumió sus compras o apoyos que no eran menores de un millón de pesos, como el autobús que permanece arrumbado en el recinto ferial, y la desmalezadora, cuya compra también superó los seis ceros, que el priista se encaprichó en comprar para “limpiar” el derecho de vía en carreteras que van a comisarías, pese a que esa labor es competencia de los gobiernos estatal o federal, según fuera la jurisdicción. La “chambota” es ahora para los colaboradores de Couoh Suaste quienes se deberán apurar a poner en línea una nueva fanpage para comenzar a publicar cortes de listones o primeras piedras y acumular “likes”.