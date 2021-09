Plaza Grande

Nos comentan que...

Ni al gobernador Mauricio Vila le pasó inadvertida la fiebre que han desatado los Leones de Yucatán por sus resultados en los playoff. Como se sabe, Vila visitó y deseó a los Leones que ganaran el campeonato de la zona sur contra los Diablos, ha asistido al parque Kukulcán, viste la gorra y playera de los melenudos, y hasta lleva a algunas funcionarias de su administración a disfrutar el rey de los deportes. Sin embargo, en la ceremonia de anteayer martes durante la presentación del Estadio Sostenible de Yucatán, el alcalde Renán Barrera Concha le lanzó una curva al decir al público durante su discurso que el deporte favorito del gobernador es el fútbol. No pocos se preguntan si fue solo un comentario, una pequeña broma o continúan las pugnas, ahora más disimuladas.

La diputada federal repetidora, ahora por mayoría, Cecilia Patrón Laviada exhibió en redes sociales su devoción por la Virgen de Guadalupe al subir el domingo pasado una foto en la Basílica, acompañada de su nuevo amor, el empresario Mario Rodríguez Casares. En esta misma columna publicamos el día 12 pasado que la legisladora fue flechada por Cupido y había subido fotos de su idilio. En aquella publicación mencionamos que se trataba de un empresario veracruzano, pero nada de eso: la nueva pareja de la panista es miembro de conocida familia de la sociedad meridana. Es hijo del ya fallecido contador Mario Rodríguez y la señora María Elisa Casares Urazandi.

Ya que nos referimos a la diputada federal del PAN, en los corrillos políticos de Yucatán y de Ciudad de México se comenta con insistencia que la legisladora está muy atenta al proceso de renovación de la directiva nacional del partido. Su intención, nos dicen, es buscar la secretaría general de Acción Nacional y despachar no solo en San Lázaro, sino también desde las calles de José María Rico. Nuestras fuentes nos dicen que en caso de alcanzar el segundo cargo en importancia del PAN nacional, desde el que haría mancuerna con Marko Cortés —quien ayer presentó licencia al cargo para buscar la reelección—, estaría en un lugar inmejorable para impulsar la candidatura de Mauricio Vila a la Presidencia de la República. De ahí que su principal impulsor para llegar al cargo partidista sea el ocupante del palacio de la 61.

Pues, finalmente, en la legislatura recién concluida no pasó al pleno la votación para eliminar el reemplacamiento cada tres años. Como publicamos ayer, el diputado Luis Borjas Romero, en su calidad de presidente de la mesa directiva, decidió por sus pistolas no pasar al pleno el tema para someterlo a votación. De haberlo hecho, era de esperarse que la iniciativa del morenista Miguel Candila Noh se aprobara por mayoría, con la oposición de los panistas, y el gobierno del Estado acusara un boquete en sus finanzas al eliminarse la obligación de reemplacar. El tema brincó a la nueva legislatura, en la que, nos comentan, es “bola cantada” que la mayoría panista impedirá su aprobación. Muchos millones de pesos a favor de las finanzas del Estado implicó la decisión del diputado Borjas Romero. En los mentideros políticos cada quien está sacando sus conclusiones.

Los maestros simpatizantes de la 4T ya tomaron el protagonismo y activismo con el regreso a clases en Yucatán y desplazaron al grupo DULY, que lidera el profesor Jesús González Cupul, quien le bajó intensidad a su activismo contra la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey). En reciente reunión, los profesores que ahora organizan caravanas y protestas, identificados con la CNTE, exigieron al titular de la Segey, Liborio Vidal Aguilar, que suspenda seis meses las clases presenciales mientras se resuelven los problemas de las escuelas y bajan los contagios de Covid-19. Como se les negó la petición, advirtieron que intensificarán las protestas, aunque la de ayer tuvo escasa respuesta. Lo curioso de los profesores inconformes es que no mencionan ni se quejan ni involucran al presidente López Obrador, quien dio la orden del regreso a las clases presenciales “llueva, truene o relampaguee”, aun sin estar en verde el semáforo epidemiológico.

A los profesores que se manifestaron en la Segey contra el regreso a clases presenciales solo “les dieron el avión”. Según dijeron participantes, en la reunión que los maestros sostuvieron la semana pasada con el secretario estatal de Educación, Liborio Vidal Aguilar, el único cambio que se logró fue la reducción de horarios de clases presenciales: en preescolar serán dos horas y media; en primaria, tres horas, y en secundaria, cuatro y media. Sin embargo, los anuncios del gobierno del Estado siguen apareciendo igual que el día que se anunció el “Protocolo estatal para el regreso a clases seguro”, en los cuales se señala que los horarios de clases presenciales serán de tres horas en preescolar, cuatro horas en primaria y cinco horas en secundaria.

El desplegado oficial también dice que “quienes no quieran mandar a sus hijos e hijas a la escuela podrán seguir el aprendizaje a través de medios digitales o con orientación guiada a los tutores”. El problema es que como para los profesores es obligatorio acudir a las escuelas y en éstas no hay internet, porque el servicio lo canceló el gobierno federal y el gobierno del Estado tampoco tiene dinero para contratarlo, los docentes prácticamente solo están ofreciendo la “orientación guiada” a los representantes de los alumnos, la cual consiste en ir a la escuela el lunes por la información de los temas que ellos deberán supervisar que estudien sus hijos en la semana y devolver las tareas a los profesores en los mismos planteles el viernes. Algunos papás han ofrecido pagar entre ellos el internet, pero muchos maestros preferirían trabajar desde su casa y no aceptan, porque dicen que lo debe pagar la Segey. Entonces, como no se ven intenciones de ceder ni del gobierno ni de los docentes, lo único seguro hasta el momento es que los alumnos de escuelas públicas se seguirán rezagando en su aprendizaje.

Gran preocupación existe en el personal que aún trabaja en las oficinas del edificio central de la Uady porque en la reciente lluvia por la tormenta tropical “Grace” se desfondó parte del techo falso de una oficina y del techo original del viejo edificio. Afortunadamente para los empleados de ese espacio, no estaban al momento del derrumbe. Sin embargo, el techo del edificio central ya muestra los signos de la falta de mantenimiento a fondo. La cabina donde funciona la estación Radio Universidad ya tiene filtraciones importantes y el techo del pasillo del último piso pierde su material y un posible derrumbe parece “bola cantada”. Ojalá que no esperen a que haya alguna desgracia para que el rector José de Jesús Williams tome cartas en el asunto y se le dé mantenimiento al histórico edificio.