Plaza Grande

Nos comentan que...

Aunque era un secreto a voces, en los últimos días se confirmó que el único exdiputado panista que quedará totalmente fuera de un cargo de gobierno —al menos en los próximos tres años— es Víctor Merari Sánchez Roca, cuya imagen quedó muy desgastada dentro de su propio partido cuando se conoció que él está detrás de unas empresas proveedoras de gobiernos municipales y de algunas dependencias estatales. Se quedará como presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Mérida, cargo al cual ascendió por licencia que solicitó la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, y al terminar su encomienda en los inicios de 2022 le darán las gracias, según nuestras fuentes. Y eso de encomienda es mucho decir, porque en realidad no es él quien toma las decisiones en el PAN meridano.

La Secretaría de Educación del gobierno del Estado (Segey) sigue sin aceptar que ocurren casos de contagios de Covid-19 en este regreso a clases presenciales, pero la realidad es otra. Nos comentan que la Preparatoria Estatal No. 5 “Agustín Franco Villanueva” suspendió del 10 al 27 de septiembre las clases presenciales para los grupos A y C del tercer semestre por contagio confirmado de un profesor y sospecha de un alumno de este último grupo. Por lo pronto, la preparatoria continúa en funciones, los alumnos inscritos a la modalidad presencial ajenos a esos dos grupos asisten normalmente y se monitorea cualquier propagación del virus. Los inscritos en la modalidad tutorial y virtual reciben clases con las estrategias y herramientas autorizadas. La Segey argumenta que no lleva una estadística de contagios del personal bajo su mando.

La reciente muerte por Covid-19 de Claudia Lorena García Pérez, directora del CAM No. 2 “Aurora de las Mercedes López Barrera”, y los contagios de coronavirus del personal docente en este regreso a clases no sólo generan dolor humano y molestia, sino que cientos de maestros y maestras de educación básica con 20, 25 y 30 años de servicio magisterial ya piensan en una prejubilación o jubilación a partir de octubre, por el alto riesgo que representa esta profesión en estos momentos. Nos dicen que se avecina una jubilación masiva y renuncias de profesores de contrato por temor a la pandemia. Ante tantos problemas en el magisterio, nos comentan, ya no vale la pena seguir acumulando años de trabajo por un estímulo económico o una medalla por antigüedad.

La política de ahorro de electricidad que aplica la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) ya afecta a cientos de usuarios de Mérida porque en ciertas zonas no reciben agua potable en forma constante en sus tinacos, pues la presión es insuficiente. Amas de casa ya comparan a la Japay con la CFE porque cobra caro pero no da un buen servicio. A los tinacos generalmente no sube el agua en todo el día por falta de presión y por la noche se llenan de nuevo. Es un déficit de abasto diario de agua porque la Japay aumenta la presión en determinadas horas, aparentemente para ahorrar electricidad.

En Umán poco a poco va subiendo de tono el malestar ciudadano por un caso que salpica a la administración municipal anterior, que encabezó el panista Freddy Ruz Guzmán. El enojo surgió cuando se dio a conocer que en la última sesión del Cabildo que presidió Ruz Guzmán los regidores aprobaron la división de un enorme terreno propiedad del Ayuntamiento para donar lotes nada menos que a gente cercana a los propios ediles y a otros funcionarios municipales. Las reclamaciones han llegado al actual alcalde, Gaspar Ventura Cisneros —panista como su antecesor—, a quien muchos umanenses piden una investigación de ese acto que consideran ilegal. A Freddy Ruz nada parece quitarle el sueño, pues sin recato presume propiedades adquiridas en su paso por la Comuna, entre las que figura un rancho de grandes dimensiones en las afueras de Umán. Es cercano al senador Raúl Paz Alonzo. ¿Será que por eso se siente protegido?