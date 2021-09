Plaza Grande

Nos comentan que...

La asamblea de ratificación de Asís Cano Cetina como presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN no fue tan tersa como podría imaginar cualquiera al ver la votación de 74 votos a favor y dos abstenciones. Una de éstas incluyó regaño, y fue nada menos que de un expresidente del partido: José Castañeda Pérez. El exdirigente se apuntó para hablar contra la intención de ratificar a Cano Cetina –fue, por cierto, el único que lo hizo– y pidió a los integrantes del Consejo Estatal panista que se hiciera una reflexión para regresar a procesos democráticos en Acción Nacional, sin compra de votos y lejos de prácticas aprendidas del PRI. El ingeniero Castañeda propuso que se abra de nuevo el partido a la sociedad como instrumento de cambio, no que siga como instrumento de burocracia partidista. Nadie aplaudió por el llamado del expresidente al examen de conciencia, como sí se aplaudió frenéticamente después el mensaje político del ratificado Cano Cetina. No faltó quien dijera que es solo cuestión de enfoque de generaciones.

La llegada de Liborio Vidal Aguilar a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) ha originado varias destituciones y renuncias forzadas con el evidente propósito de colocar en puestos estratégicos a los allegados del vallisoletano. Así se conocieron, entre otros, los ceses de Graciela Cortés Camarillo, Leyla Gisela Leo Peraza y Raúl Burgos Fajardo para sustituirlos, en ese orden, por José Leonel Escalante Aguilar, Mayra Leónides del Socorro Alcocer Navarrete y Eufracio Anastasio Osorio Aguilar –todos procedentes de Valladolid– como directores de Desarrollo Educativo y Gestión Regional, de Desarrollo Educativo y del Centro de Evaluación Educativa, respectivamente. Un movimiento que llamó mucho la atención es la baja de Gabriela Gutiérrez de los Santos como subdirectora jurídica, hace apenas unos días. Y llamó la atención porque se argumentaron “órdenes superiores” para su destitución, cuando la abogada Gutiérrez de los Santos fue incluso propuesta por el gobernador Mauricio Vila Dosal como parte de la terna de candidatos a magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, hace cerca de dos años. A lo mejor no lo sabían quienes giraron las “órdenes superiores”, o sí lo sabían y no les importó.

La temporada de lluvias de este año está por entrar a la recta final, pero entre la herencia que deja a su paso están los innumerables baches en las calles no solo de Mérida sino también en las comunidades grandes y pequeñas del interior del estado. En la capital yucateca, los esfuerzos de las autoridades parecen una lucha contra el tiempo muy difícil de ganar, ya que las abundantes lluvias de esta temporada combinadas con la antigüedad del pavimento de la mayoría de las calles de la ciudad han generado agujeros por todos lados. Apenas se sale de la Plaza Grande empiezan a aparecer los hoyancos incluso en el primer cuadro de la ciudad. Por el rumbo del parque del San Juan hay varios ejemplos. Entre los municipios del interior se puede mencionar el caso de Umán, donde igual saliendo de la plaza principal se empiezan a multiplicar los huecos, que son un peligro para las llantas de los vehículos y un reto difícil de sortear para los guiadores. En ese municipio las calles se ven sometidas a un esfuerzo mayor debido a la presencia de numerosos vehículos foráneos que hacen escala antes de llegar a las bodegas de Mérida o Progreso con sus cargamentos procedentes de varias partes de la República. Nos comentan que se espera que las nuevas autoridades municipales avancen más que lo logrado hasta ahora en esa tarea que cada temporada de lluvias se presenta más complicada.