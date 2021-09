Plaza Grande

Nos comentan que...

Un abogado que defendió a los abuelitos del albergue del barrio de Santiago que fueron desalojados el 14 de junio de 2020 por el gobierno del Estado, por las malas condiciones en que vivían, nos comenta que el 80% de los que fueron llevados a otros albergues ya no están donde los reubicaron: la mayoría ya falleció y otros no se adaptaron a sus nuevos hogares y huyeron. También nos dice que hay versiones de que el inmueble donde vivían los ancianos fue concesionado o vendido a un empresario de apellido Rosas por medio de un intermediario y lo convertirán en un hotel boutique.

La maestra en Derecho Sofía del Socorro Ayil Sierra, secretaria general de la Autamuady, rebasaría por segunda ocasión su período sindical y aparentemente no tiene intenciones de convocar a una asamblea electiva para la renovación de la directiva de este sindicato de trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hoy vence la prórroga del período de gracia que dieron las autoridades sanitarias y del trabajo con motivo del Covid-19, pero los sindicalizados no están enterados de alguna convocatoria para la elección del nuevo secretario general , sino todo lo contrario, hay versiones que indican que la líder obtuvo nueva prórroga. La licenciada Ayil Sierra lleva seis años en el cargo, producto de una elección de 2 años y dos reelecciones, y para mayo próximo cumpliría 7 años ininterrumpidos. Ya no puede ser votada de nuevo, según los estatutos.

El pasado jueves 23 el ingeniero industrial Eric Piña Osorio, socio de la Autamuady desde 2004, envió una carta a la líder de ese sindicato universitario, pero aparentemente fue ignorado. En la carta le recuerda que su prórroga vence el 30 de este mes, es decir hoy, y no debe haber inconveniente para realizar las elecciones, cumpliendo con todas las medidas sanitarias dispuestas, por lo que pide que convoque a elecciones para el nuevo comité ejecutivo del sindicato, pero lo ignoraron. Piña Osorio recalca que todos los trabajadores ya se reincorporaron a sus labores y ya fueron vacunados, por lo tanto hay las condiciones para organizar una elección segura. La petición de este socio no tiene respuesta hasta hoy.

Y todavía hay más de la vida interna de la Uady. Parece que para el rector José de Jesús Williams pasó inadvertido el desplome de parte del techo de una oficina del último piso del edificio central y los leves desprendimientos del techo del corredor de ese nivel, porque hasta ahora no se ven reparaciones ni se sabe de planes para darle mantenimiento o reforzar la estructura del histórico edificio. El doctor Williams, como se sabe, está en la recta final de su segundo período de cuatro años como rector, que finaliza el 31 de diciembre de 2022.

Menos de un año duró en el cargo de directora del penal de San Francisco Kobén, doctora Claudia Góngora Rosado, cuyo reemplazo será anunciado hoy. Anteayer, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, exhibió en una transmisión en sus redes sociales el vídeo de una golpiza que custodios del Cereso propinaron a reos en uno de los patios del penal. Se ensañaron con uno, al cual —según las imágenes— la directora de San Francisco Kobén propina al menos tres puntapiés. Ayer, Layda Sansores visitó el centro penitenciario, acompañada del gabinete de seguridad. Claudia Góngora Rosado relevó el 9 de octubre de 2020 a Virginia Cáliz Alonso y en su gestión de casi 12 meses hubo tres amotinamientos, el más reciente en julio pasado, con saldo de un muerto y tres heridos graves.