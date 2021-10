Plaza Grande

Nos comentan que...

La fotografía tamaño espectacular del senador del PAN Raúl Paz Alonzo ya se ve en varios rumbos de la ciudad para promocionar su informe de actividades legislativas de este año. La publicidad no fija fecha y lugar, pero su fotografía con vestimenta informal y sencilla lo proyecta como un famoso actor o modelo. De acuerdo con el portal oficial del Senado de la República, el senador Paz Alonzo no tiene registro de algún informe de actividades legislativas en sus tres primeros años de representante popular. Un cero en rojo marca el casillero de “informes de actividades legislativas” en su espacio del grupo parlamentario del PAN. Donde sí “destaca” el senador panista es en asistencias a las sesiones de trabajo de la Cámara Alta porque de casi 200 apenas tiene 29. Entonces, sería el primer informe de actividades de Paz Alonzo desde que asumió el cargo en septiembre de 2018.

En los círculos panistas aparece otra explicación para estos promocionales, misma que a más de uno puede parecerle descabellada pero es real: una estrategia concebida por el expriista Roger Torres Peniche para tratar de “vender” al polémico legislador como aspirante a la candidatura del PAN a gobernador, en dupla con el diputado local Jesús Efrén Pérez Ballote, a quien se presenta como carta para el Ayuntamiento de Mérida. De acuerdo con nuestras fuentes, uno de los promotores de ese raro plan dentro del panismo es nada menos que Víctor Merari Sánchez Roca, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Mérida y compadre y socio de Raúl Paz. La situación va más allá, pues, dicen los informantes, la estrategia incluye como primera etapa difundir la versión de que Cecilia Patrón Laviada desea competir por el gobierno del Estado en 2024 y no por la alcaldía de Mérida, para propiciar un enfrentamiento con el equipo de Renán Barrera Concha, aspirante también al Ejecutivo. De esa forma, según el proyecto de Roger Torres, Raúl Paz y Jesús Pérez entrarían como tercera opción tras el desgaste de sus compañeros de partido. A muchos, insistimos, podría parecerle una idea descabellada, pero ya está circulando entre algunos panistas y la versión está apuntalada por los espectaculares con la imagen de Paz Alonzo. No faltan quienes se pregunten si el objetivo real es llevar a la derrota al PAN con esa mancuerna.

Lo que es un hecho, es que Paz Alonzo ya no pasa inadvertido en sus actividades políticas y representación en eventos gubernamentales porque desde hace mucho tiempo cuenta con un equipo de comunicación social propio que se hace presente en los eventos públicos. Un camarógrafo, fotógrafo, transmisión en vivo, manejo de redes sociales y logística se encargan de promocionar al legislador. Su modelo de publicidad particular parece que ya fue copiado por legisladores locales porque varios diputados del PAN cuentan al menos con un fotógrafo que las retrata en sus actividades, principalmente con el gobernador Mauricio Vila, el alcalde Renán Barrera y en el Congreso. Lo bueno: le están dando chamba a los comunicadores millenials; lo malo: esos equipos de comunicación particulares entorpecen el trabajo de los reporteros de los medios.

La designación de quien será el nuevo presidente o presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) se acerca más a la recta final y se prevé que en pocos días se sepa quién sustituirá a María de Lourdes Rosas Moya al frente de ese organismo yucateco. En algunos círculos políticos se da por hecho que los dos finalistas del proceso de selección, que está a cargo del INE, son una mujer y un hombre. De acuerdo con esta versión, entre Míriam Aracely Alcocer Pacheco y Moisés Bates Aguilar saldría la persona que conducirá a partir del 1 de noviembre los destinos del Iepac. Ambos tienen experiencia de varios años en el ramo electoral en Yucatán: Bates Aguilar en el Tribunal Electoral del Estado y en el Iepac, y Míriam Alcocer en el Iepac. Los dos son licenciados en Derecho, aunque Bates tiene una Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, mientras que Míriam tiene una Maestría en Derechos Humanos. Para llegar a esta recta final, ambos aspirantes habrían cumplido al 100% con los requisitos solicitados. Así las cosas, será en los próximos días cuando el Consejo General del INE vote por quien sería el próximo presidente del Instituto. yucateco. Sobre este proceso, el Diario publicó el domingo pasado que se mencionaba que los finalistas serían Hidalgo Victoria Maldonado, actual secretario ejecutivo del Iepac, y Bates Aguilar. Sin embargo, la misma información consignaba que sobre Bates Aguilar pesaba un documento "sancionador ordinario" que presentó un particular en días anteriores, acusándolo de falsear información en su comparecencia ante los consejeros electorales del INE como parte del proceso de selección. Llama entonces la atención que, según las últimas versiones, Victoria Maldonado estaría quedando fuera, aunque todo parece indicar que pesó en el "filtrado" de aspirantes que su cargo en el Iepac hubiera estado implicado en el caso de las cuestionadas cotizaciones para la renta de vehículos en las elecciones del 6 de junio pasado. En los próximos días se verá el desenlace.

En plena campaña, promoción y exploración para la detección del cáncer de mama, el equipo de mastografía del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” de Mérida no funciona, por lo que decenas de mujeres interesadas en someterse al estudio en este hospital público fueron rechazadas en estos días. La campaña masiva por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama motivó a las mujeres para que se sometan a la exploración de senos para una detección oportuna de esta enfermedad, pero no esperaban que después de una espera en la fila a las puertas del nosocomio llegaran al laboratorio y les informaran que “el equipo de mastrografía está echado a perder desde enero”, y no hay aviso a la vista del público. Esta falta de comunicación institucional ocasiona que decenas de mujeres que van todos los días para ese estudio se enteren al momento, después de un viaje, de dejar su hogar y sus actividades domésticas y se expongan al contagio del coronavirus Covid-19.

En el PRI, o lo que queda de ese partido, también se han movido las aguas en los últimos días luego de que trascendió que Mauricio Sahuí Rivero, excandidato a gobernador, se pasará a las filas de Morena. Excolaboradores de Sahuí Rivero dicen que es cuestión de tiempo para que ese cambio de colores se concrete, pues hay negociaciones avanzadas. Sin embargo, el expresidente estatal del PRI tiene un obstáculo enorme enfrente: los propios militantes de Morena, sobre todo los de la vieja guardia, quienes no lo ven con buenos ojos por considerarlo arribista.

Ayer circuló un rumor entre elementos de las diferentes corporaciones policiacas en el sentido de que hoy sería un día importante en el caso del joven José Eduardo Ravelo Echevarría, quien falleció en circunstancias extrañas y pareciera que las investigaciones están detenidas. Hoy se cumplen dos meses de que la FGR exhumó el cadáver y a la fecha no se dan a conocer las causas de su fallecimiento. Sin embargo, en círculos cercanos a la Policía Municipal se dice que hoy se realizaría una operación que trazaría el futuro de los involucrados en este caso.