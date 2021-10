Plaza Grande

Nos comentan que...

La difusión de la estrategia de Roger Torres Peniche, secretario de Desarrollo Social del gobierno del Estado, para promover electoralmente con anticipación al senador Raúl Paz Alonzo y al diputado local Jesús Efrén Pérez Ballote ya tiene consecuencias en los propios protagonistas. Según nos informan, “Chucho Ballote” se enteró de que el expriista llamó a varios de sus operadores para informarles que en realidad el diputado no será candidato a la alcaldía de Mérida, sino que están propagando esa versión para proteger a Liborio Vidal Aguilar, el auténtico “gallo” de Torres Peniche para la gubernatura. Es decir, se menciona a Paz Alonzo como aspirante a candidato al Ejecutivo para que los golpes de adentro y de afuera se dirijan a él y no al secretario de Educación, y después el senador sería promovido para el Ayuntamiento meridano. Lo cierto es que en los planes de Roger Torres, dicen los informantes, no entran ni Renán Barrera Concha, ni Cecilia Patrón Laviada y, por el contrario, a él le convendría un enfrentamiento de estos últimos. Y regresando al diputado Pérez Ballote, nos aseguran que hasta reclamaciones familiares afrontó cuando reveló que lo usan como parapeto, porque Torres Peniche le quiere “ver la cara otra vez”.

“Panchito” Torres, líder del PRI en Yucatán, tenía muchas esperanzas puestas en que su compadre Mauricio Sahuí Rivero asistiera a la asamblea municipal del partido en la Casa del Pueblo para acallar cualquiera duda sobre su posible deserción del partido que lo ha llevado a distintos puestos políticos, pero simplemente no llegó. “Me dijo que sí venía, debe venir, me lo aseguró cuando platicamos”, justificó cuando apenas llegaban los militantes a la importante reunión priista donde hicieron propuestas y seleccionaron a los delegados que asistirán a la asamblea estatal del 29 de noviembre. Ese incumplimiento de la palabra del ex candidato a la gubernatura del PRI y la reunión que tuvo con el “señor de las ligas”, René Bejarano, es mal presagio para el compadre y para el tricolor. Sahuí Rivero no ha desmentido la reunión con el recaudador de dinero poco pulcro para la campaña de AMLO en 2006 ni ha dicho si saldrá o permanecerá en el PRI.

Más que revuelo en los círculos políticos en general, la versión de que Mauricio Sahuí Rivero ya tiene un pie en Morena movió el avispero en este partido. Los morenistas “puros” recibieron la noticia cuando todavía no digieren la llegada de otros expriistas y expanistas que han ocupado posiciones electorales importantes y cargos altos en el gobierno federal, lo cual, como es de suponerse, agregó un elemento más a la división interna. Además, la incorporación de Sahuí Rivero echaría más leña al fuego, pues René Bejarano Martínez, quien vino a Yucatán el fin de semana pasado para avalar el probable ingreso del excandidato del PRI a las filas de Morena, representa los intereses del grupo afín a Andrés Manuel López Obrador y sería inevitable un choque con el bando que encabeza el senador Ricardo Monreal Ávila, quien abanicó las aspiraciones de Verónica Camino Farjat, también expriista, a la alcaldía de Mérida. Y eso que no se sabe en qué momento entrará al juego político en los estados el canciller Marcelo Ebrard Causabón, quien abandera al tercer bloque morenista que desea la candidatura del partido guinda a la Presidencia en las elecciones de 2024.

Gente cercana a Mauricio Sahuí confirma que el interés de éste es la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado en 2024 y, aunque hasta ayer todavía no era un hecho consumado su ingreso a ese partido, las pláticas para conseguir su objetivo no van nada mal. Sin embargo, admiten nuestras fuentes, su principal escollo no serán su excorreligionaria Verónica Camino y el expanista Joaquín Díaz Mena, como consideran algunos, sino el frente común que ya están formando los llamados “fundadores” de Morena en Yucatán, quienes ven como arribistas a los ya mencionados y no están dispuestos a que nuevamente se les sacrifique, como ocurrió en 2018, cuando Rogerio Castro Vázquez fue “bajado” de la candidatura al Ejecutivo para entregarla a “Huacho”, y como se repitió en 2021, cuando se descartó a todo militante morenista para postular a Verónica Camino como candidata al Ayuntamiento de Mérida. Así las cosas, Sahuí Rivero podría terminar como el perro de las dos tortas, pues después de difundirse las fotografías de su reunión con el “señor de las ligas” ya ni en lo que queda del PRI lo ven bien.

Los movimientos en torno a Morena impactan en varios ángulos de la política local. Trascendió que el gobernador Mauricio Vila Dosal ha tenido acercamientos con algunos sectores del PRI, entre ellos los tres diputados locales de ese partido, para proponerles un frente contra el avance del morenismo en Yucatán. Más aún, según esas versiones, se estarían usando procesos legales pendientes para sumar a esa estrategia al exgobernador Rolando Zapata Bello y sus colaboradores más cercanos, quienes ahora sí están preocupados por los resultados de investigaciones en su contra. Lo peculiar de esto último es que Zapata Bello, de acuerdo con versiones públicas, también tiene intereses en Morena y varios exfuncionarios de su gobierno ya están operando con ese partido. Hay quienes no descartan que termine jugando doble partida o que se incline por la “invitación” para respaldar al PAN, porque a fin de cuentas el miedo no anda en burro. La moneda está en el aire.

En forma discreta, Morena compró un edificio de tres pisos y amplio terreno en la calle 69 entre 44 y 46 del barrio de San Cristóbal, que hoy es la sede del comité directivo estatal. Según fuentes de ese partido, el edificio perteneció al PRI yucateco y éste lo vendió en varios millones de pesos. Tiene un edificio construido de tres pisos y otro de dos, y los cimientos para otro, así como un amplio terreno donde los nuevos dueños construirán un domo que servirá como auditorio para reuniones masivas. Quienes saben de esta operación desconocen quién fue el dueño del edificio, pero saben que lo ocupaba el PRI, y aunque nos dicen que ignoran el monto de la compra, hay quien dice que habría sido de más de 10 millones de pesos. Ojalá que Morena, quien tiene como bandera la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, informe con detalle cuando se le pregunte de esta operación.

La formación de un sindicato de cantineros en Yucatán comenzó hace unos meses como una forma de enfrentar al gobierno del Estado con sus medidas restrictivas por la pandemia, pero empezó mal por la represión que hicieron los principales organizadores del gremio y la exclusión de todo aquel que no se sujeta a los criterios de fidelidad, discreción y pago de una cuota de $2,000. Nos dicen que en una primera reunión para formalizar legalmente el nuevo sindicato, que al parecer manejarían los dueños de Distribuidora Valladares y el bar El Cardenal, tuvo una buena recaudación de dinero en cuotas para el pago del trámite y los servicios del abogado que constituirá esta sociedad. Muchos ya están viendo este sindicato como una forma de poder político con miras a la próxima elección para golpear a los gobiernos panistas y una forma de recaudación de dinero con ese membrete que aprovecharían los directivos como se ve en otras agrupaciones gremiales, cuyos líderes son millonarios, ocupan puestos políticos o crean empresas prósperas.

Quienes el domingo pasado circularon a temprana hora por la carretera Mérida-Progreso se encontraron seguramente con un grupo de pedalistas que competían en la carrera ciclista Mérida-Uaymitún. Lo que pocos saben es que en ese grupo uno de los competidores era el ex gobernador Rolando Zapata Bello. El anterior mandatario, quien ayer fue señalado por su antecesora, Ivonne Ortega Pacheco, como el culpable por haber suspendido la obra del hospital regional de Ticul, al grado que la ahora diputada naranja analiza demandarlo, siempre ha tenido vis deportiva. Zapata Bello gustaba de las carreras pedestres e incluso siendo diputado federal llegó a correr completo el concurrido maratón Ciudad de México. Ahora, en su faceta ciclista, terminó en quinto lugar anteayer en la categoría Master B.