Plaza Grande

Nos comentan que...

En semanas recientes se han conocido algunos problemas relacionados con los programas sociales del gobierno federal en el sur del Estado, pero en las filas de Morena se da por descontado que el fondo es un conflicto interno. En apariencia son quejas sobre presuntas irregularidades en el programa “La Escuela es Nuestra”, en los apoyos para adultos mayores, las becas Benito Juárez y otras acciones de transferencia directa de recursos. Hace unos días, la diputada Alejandra Novelo Segura, coordinadora de la bancada morenista en el Congreso local, exigió una investigación a fondo de esas quejas y no faltaron quienes respondieron que no son problemas nuevos sino generados durante el período que la legisladora fue subdelegada de los programas del gobierno federal precisamente en el Sur, la zona que forma parte del Distrito 5 federal. Y es allí, de acuerdo con los informantes, donde asoma el motivo de las protestas. Alejandra Novelo fue subdelegada hasta marzo de este año, cuando solicitó licencia para ser incluida en la lista de candidatos a diputados locales de Morena. Se le colocó como primera en la relación de “pluris” y en su lugar de subdelegada quedó una persona elegida por ella misma. Sin embargo, no hubo ratificación para la interina y el 1 de septiembre Sisely Burgos Cano fue nombrada oficialmente responsable de los programas federales en el Sur. Esto, dicen las fuentes, no fue del agrado de la diputada Novelo Segura, quien desde entonces ha abanderado la campaña de quejas aunque esto afecte a su propio partido.

De acuerdo con la agenda legislativa, el pleno del Congreso del Estado designaría hoy al nuevo consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con base en el dictamen que le presentará hoy mismo la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública sobre los candidatos que cumplieron los requisitos. El proceso ha estado rodeado de polémica, desde que la Legislatura anterior decidió no ratificar a Luis Jorge Parra Arceo, y todo indica que seguirá igual porque desde hace unos días hay varias voces que alegan una simulación de apertura a la sociedad para favorecer a una persona afín al Ejecutivo, cuando en este caso el nuevo consejero debe ser propuesta directa del Legislativo. Una de las reacciones que más llamaron la atención en estos días es de Javier Contreras, abogado que se presenta en redes sociales como asesor parlamentario en el Senado, quien felicitó al Poder Legislativo por los ejercicios abiertos a la participación de los ciudadanos y externó su deseo de que la consulta sobre el Consejo de la Judicatura “no sea un show a favor de Carlos Murillo (Ku, funcionario de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán) o Joaquín Cardeña”, porque “sería muy lamentable tener una cargada”. Será cuestión de horas para conocer la decisión de los diputados.

Siguiendo con temas legislativos, el próximo choque de los “duros” y los “conciliadores” del PAN está por verse en las próximas semanas en el Congreso local. Nos aseguran que los legisladores afines al bando de los rudos que encabeza Roger Torres Peniche ya recibieron indicaciones para hacerle complicada la vida al grupo de Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en todo lo relacionado con el Presupuesto 2022. Y no es que se vayan a oponer, nos aclaran, sino que se trata de no dejarle fácil el camino al líder de la bancada panista, quien sostiene abierto enfrentamiento con el secretario de Desarrollo Social. Al frente de la posición radical de los “duros” estará Jesús Pérez Ballote, según esas versiones.

La designación de Moisés Bates Aguilar como nuevo consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) es vista en los círculos políticos como un revés para la senadora Verónica Camino Farjat, quien apoyaba para ese cargo a Hidalgo Victoria Maldonado. Incluso, según nos informan, estuvo cabildeando a favor del secretario ejecutivo del instituto por “recomendación” de uno de sus asesores más cercanos, hoy regidor del Ayuntamiento de Mérida por Morena. A fin de cuentas las cosas no salieron como esperaba la legisladora federal.