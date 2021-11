Plaza Grande

Nos comentan que...

En la asamblea de militantes del PRI el domingo 24 pasado, en la Casa del Pueblo, prevaleció un ambiente de desánimo cuando vieron que no se presentaron los principales liderazgos que arrastraban multitudes y ponían ambiente con sus batucadas y grupos de animación. La llegada lenta de los asambleístas causó un retraso de una hora y los discursos no estuvieron como para poner el ánimo en alto. Sin embargo, el presidente del comité municipal del tricolor en Mérida, Francisco Medina Sulub, consideró que en las asambleas estatal y nacional el partido se fortalecerá porque cuentan con el apoyo del líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, y de su mano volverán a ganar la confianza de la gente y conquistarán espacios perdidos. “El PRI está más vivo que nunca”, remató, pero la realidad es que no llenaron todas las sillas con participantes.

Realidad o simple coincidencia, las versiones de mano negra en la elección del nuevo consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado cobraron fuerza con el nombramiento de Carlos Alfonso Murillo Ku como sustituto de Luis Jorge Parra Arceo. Y es que el nombre de Murillo Ku, funcionario de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), sonó en los días finales del proceso como el verdadero “tapado”, incluso sobre profesionales del Derecho con mayor preparación. Los malpensados consideran que los diputados locales del PAN, que son mayoría, y sus aliados simplemente acataron una orden de Palacio de Gobierno, pues Murillo Ku es hombre de todas las confianzas de Juan Carlos Rosel Flores, director general de la AAFY.

La vacante en el Consejo de la Judicatura resultó muy atractiva, como lo confirma el hecho de que 19 candidatos fueron “palomeados” y llegaron a la etapa final del proceso. Buena parte de quienes se inscribieron son funcionarios del Poder Judicial del Estado, lo cual generó controversia porque en teoría no eran elegibles debido a que dos de los consejeros en funciones son propuesta de ese Poder, además del presidente –lo es quien presida el Tribunal Superior de Justicia–, y colocar a uno más hubiera propiciado una sobrerrepresentación del Judicial. El Consejo debe tener cinco integrantes, incluyendo al presidente, con una silla para quien sea designado por el Legislativo y otra para quien sea propuesto por el Ejecutivo. En la composición actual, éste ya tenía su cuota en Graciela Torres Garma desde agosto de 2020 y en los hechos aportó uno más con la designación del nuevo consejero. El que perdió una silla, no solo en apariencia, es el Poder Legislativo.

La reciente aparición del gobernador indígena de Yucatán Felipe Neri Espinosa Herrera, quien anunció proyectos y programas por más de $6,000 millones que, según dijo, obtendría de los gobiernos federal y estatal, hizo recordar que en el Estado hay cuatro gobernadores indígenas hasta el momento y pronto surgirá una quinta. Pero igual como pasó con la popular lonchería la Caridad del Cobre del rumbo del Fénix cuando surgieron competidores con el mismo nombre, algunos quisieron distinguirse como la original, la verdadera, la auténtica, pero la preferencia de los clientes era por una hasta que desapareció.

Lo mismo pasa con las gubernaturas indígenas: la profesora indígena Neyda Pat asegura que ella es la gobernadora indígena original porque la designaron 7 regiones de pueblos de varios municipios, ella defiende los intereses de los pueblos originales, no tiene nexos con el gobierno por su corriente magisterial de disidente y siempre pondrá delante de su lucha el respeto a los derechos humanos e indígenas de los habitantes mayas, según dice. No se someterá ni estará a merced de los gobiernos, cosa que sí hacen los otros, asegura. Completan la lista de gobernadores indígenas Ignacia Margarita Torres Sansores, quien sufrió una agresión de personal de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus visitas, y Filiberto Ku Chan, quien se autodenomina dignatario maya y apoya el Tren Maya.