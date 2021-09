Plaza Grande: Alumnos aún sin clases y el tema ''es federal'', según la Segey

Nos comentan que...

Al parecer no todo es miel sobre hojuelas en el regreso a clases en modalidad híbrida que tanto anuncia el gobierno del Estado. Padres de familia saturan diariamente las líneas de atención de la Segey para pedir las cuentas institucionales de sus hijos para que puedan conectarse a sus clases y, si tienen suerte y les responden, les informan que el tema es a nivel “federal”, que no pueden apoyarlos y los invitan a “denunciar” a las escuelas y maestros que no quieran impartir clases a sus hijos o nos los incluyan en cualquiera de las modalidades. Lo verdaderamente preocupante del asunto es que a una semana del inicio de clases, en todas las escuelas, sobre todo en las secundarias, hay un elevado número de alumnos que no puede tomar clases porque no tiene cuentas institucionales, pero las autoridades y los maestros se tiran la “pelotita” de quién debe resolver el asunto.

Y al otro lado de la acera también se cuecen habas. Profesores y directores evitan dar un posicionamiento sobre la situación de la pandemia en el retorno a clases y el mensaje se repite, aun en escuelas donde ha habido contagios, sobre todo de docentes: "Los padres de familia son los que deciden". Llama la atención que enfaticen que "la orden es de la SEP: las escuelas no pueden cerrar".

A una semana de que concluya el verano, el silencio oficial parece darles la razón a quienes han insistido en que el anuncio de la Ruta Periférico fue solamente con fines electorales. Aunque se sigue promocionando su creación y supuestos beneficios, al parecer solo se ha comenzado uno de los 68 paraderos que se anuncian y cada vez que se pregunta al gobierno del Estado sobre los avances, no hay respuesta. Ni siquiera se ha integrado el grupo de empresarios que participarían en la prestación del servicio, al menos no se ha hecho oficial. Al parecer se pretende incluir al grupo ADO entre los concesionarios, tema que, nos comentan, no tiene contentos a los permisionarios actuales.

En el caso del Estadio Sostenible de Yucatán, ¿pasará lo mismo que con la Ruta Periférico, guardadas las proporciones? ¿También fue un anuncio electorero en septiembre de 2020? Porque a un año del anuncio tampoco se sabe quiénes son los socios, si el terreno fue o será vendido o cedido en comodato, si tendrá modificaciones el proyecto porque, según nos recuerdan, el año pasado los promotores admitieron que el terreno es más pequeño de lo que se requiere… aunque el pasado martes 31 no volvieron a tocar el tema. No faltan los mal pensados que se preguntan si anunciar que se haría en el terreno que ocupó la Normal Superior será una estrategia para que bajen las pretensiones económicas de los dueños de tierras más propicias y mejor ubicadas para el proyecto. El tiempo nos dirá.

La gran ausente en la ceremonia de inauguración de un congreso del Tren Maya fue la titular de Turismo de Yucatán, Michelle Fridman Hirsch, quien no solo no estuvo presente sino que ni siquiera se conectó vía remota como lo hicieron sus homólogos de Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco. Tampoco participó en una mesa panel del tema. La ausencia de la funcionaria, quien la noche del viernes estuvo en una cena con gente de la farándula en un restaurante de Los Ángeles, como publicamos ayer, puso en aprietos a los organizadores y también al director municipal de Turismo, José Luis Martínez Semerena, quien ni siquiera estaba contemplado en la mesa principal y tuvo que improvisar un discurso en representación del estado anfitrión. Tampoco participó el representante de Campeche, cuya ausencia se justificó debido a que mañana hay cambio de gobierno en el vecino estado.