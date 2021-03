Plaza Grande: Ana Rosa Payán, el Tren Maya y las ciclovías

Nos comentan que...

Prácticamente todo estaba listo para que Ana Rosa Payán Cervera fuera elegida para recibir el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo que otorga cada año el Congreso del Estado. Pero no se concretó porque no estuvieron de acuerdo dos integrantes de la comisión especial. Quienes se opusieron fueron Miguel Candila Noh, de Morena, y la panista Kathia Bolio Pinelo, quien, de hecho, fue una de dos ausentes en la sesión en que se hizo la designación ayer miércoles. Ana Rosa Payán, como se sabe, es la primera y única mujer que ha ocupado dos veces la presidencia municipal de Mérida y en ambas lo hizo postulada por el PAN, aunque en los últimos años se unió a Movimiento Ciudadano con su amiga Silvia López Ecoffié, quien en la sesión de ayer incluso propuso la desaparición del reconocimiento por no estar de acuerdo con el nombre de la elegida.

Los opositores al proyecto del Tren Maya siguen ganando amparos al Fonatur pero sin consecuencias jurídicas, ya que la dependencia federal no respeta las sentencias parciales de los jueces federales. Ochenta personas del colectivo Tres Barrios de Campeche promovieron y obtuvieron un amparo contra la intención de desalojo forzado de sus viviendas para ampliar la vía del Tren Maya en los barrios de Santa Lucía, La Ermita y Camino Real de Campeche, que ordena a Fonatur abstenerse de ejecutar la primera etapa del “Proceso de Relocalización Consensuada”, que no es otra cosa que la expulsión de los habitantes de sus casas. Ahora el Juzgado Primero de Distrito de Campeche concedió la suspensión provisional. Los miembros del colectivo también recordaron que el 19 de diciembre de 2020 entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta donde expusieron su situación y piden la reubicación de las rieles, pero el jefe de la 4T no ha respondido.

La 4T ha centralizado funciones de sus dependencias federales para que supuestamente tengan mejor control de las acciones y esto se pudo observar en la Profeco local, donde se informó que no tienen conocimiento ni información de la clausura y operativo contra las seis gasolineras que, según se dijo en la mañanera del presidente López Obrador el lunes pasado, cometen irregularidades en su operación, como la venta de litros incompletos y la oposición a someterse a una verificación. El Diario corroboró que al menos una estación de servicio del fraccionamiento Juan Pablo II ya fue sancionada, pero por falta de información oficial se desconoce si las otras cinco también fueron inmovilizadas o multadas.

Al parecer, el espeleobuzo Sergio Grosjean se ha tomado como algo personal la construcción de la ciclovía en Mérida, al grado que organizó un grupo llamado Coordinadora Ciudadana de Yucatán que cuestionó el proyecto que impulsa el gobierno panista y el martes convocó a una mesa panel en que se expresó abierto rechazo al plan de infraestructura peatonal y ciclista. Grosjean fue socio del ex director de Cultur y ex diputado priista Dafne López Martínez y no faltará quien diga que su queja se usará como fuego político de cara a las elecciones. Algo es seguro, el tema ha polarizado a la sociedad meridana: los que quieren la obra y los que no. Los primeros, encabezados por gente que usa ese vehículo de dos ruedas de manera frecuente, y los segundos, encabezados por empresarios del ramo turístico que ven afectados los accesos a sus empresas.