Plaza Grande: Focos rojos por pruebas de Covid-19 clonadas en el magisterio

Por increíble que parezca, en el sector educativo se prendieron señales de alerta hace unos días al detectarse nada menos que pruebas de Covid-19 clonadas. De acuerdo con fuentes del sector, la irregularidad se detectó cuando un documento presentado por una maestra fue sometido a revisión y el código QR arrojó que la prueba sí se hizo pero correspondía a otra persona. Y jalando el hilo de la madeja se encontraron otros casos de falsificación. La razón de este fraude, según nuestros informantes, es que muchos profesores y profesoras no desean regresar a clases presenciales –hasta hoy no hay cambios en esa disposición– y para justificar ausencias presentaron certificados de pruebas ya realizadas, muy bien clonadas, a las que solo les cambiaban el nombre. Al parecer nunca pensaron que se verificaría el código, que sí contiene los datos auténticos. Se desconoce por ahora el número de falsificaciones y las medidas que se tomarían contra los autores. Por fortuna, no es una conducta generalizada de quienes están para impartir educación a niños y jóvenes.

***

Y hablando del sector educativo, autoridades de dos escuelas públicas del nivel secundaria del oriente de la ciudad, ahí por el rumbo de Kukulcán, informaron a los padres de familia que justo como lo anunció la Secretaría de Educación, el regreso a clases presencial será opcional, como una forma de cuidar a los alumnos de posibles contagios. Sin embargo, también informaron que, igual por órdenes de las autoridades, aquellos que opten por el modelo virtual sólo contarán con las plataformas educativas para bajar las tareas que “colgarán” los maestros y para subir la resolución de las mismas. Similar al régimen de libertad controlada que operan algunos países, se invita a que cada quien decida.

***

El pasado viernes, la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara posteó en sus redes sociales una foto donde se le aprecia participando en una reunión 50 + 1 Capítulo Yucatán. Acompaña la imagen con un texto en el que expone su esperanza en que la sociedad cuide y respete a sus mujeres, objetivo del Colectivo, en el que participan mujeres políticas, empresarias, académicas e integrantes de la sociedad civil. La ex alcaldesa meridana aprovechó el post para hacerle un “guiño” al Cecilia Patrón Laviada, quien encabeza el colectivo y a quien llama “nuestra amiga diputada federal”.

***

La que ha tenido un inicio de año al ritmo de la marcha nupcial es la ex diputada local Paulina Viana, quien el pasado sábado contrajo matrimonio por el civil. La ex legisladora, que en los últimos meses ha aprovechado sus redes para dar a conocer los detalles de su enlace, tiene numerosas reacciones cada vez que postea cuestiones relacionadas con el tema… o de cocina. Quizá debería ir pensando en ingresar al mundo del YouTube.