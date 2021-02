Plaza Grande: funcionarios culpables de ''bullying''

Nos comentan que...

Parece que la credibilidad del profesor Jesús González Cupul, dirigente del movimiento magisterial DULY, cayó estrepitosamente desde que decidió inscribirse como precandidato del partido Morena a la diputación del Distrito III local. Sus mensajes, su fotografía con el símbolo de victoria y su lema “YoLuchoConChucho” tienen pocas reacciones y seguidores, nada comparado con cuando compartía acciones de su lucha por el respeto a los derechos magisteriales y los movimientos contra la Secretaría de Educación del gobierno del Estado (Segey). Quizá sus miles de seguidores entendieron que su “apostolado” como defensor de los trabajadores de la educación tenía como fin dar el salto a la política. Sus dos más recientes posteos apenas tenían 50 y 59 me gusta, uno no tenía comentarios y el otro apenas tuvo 5 y 14 compartidos. Incluso hay mensajes que apenas alcanzaron 10 y 19 me gusta. Ni siquiera sus fotos de panadero tuvieron el impacto de cuando era líder independiente del magisterio.

Quienes visitan el recién remodelado edificio turístico Pasaje Picheta, ubicado a un costado del Palacio de Gobierno, agradecen la visión del mural de un cenote con aguas azules en las paredes de uno de sus rincones, pero conforme se recorre con la vista esta atracción pictórica desaparece el encanto del visitante, porque se desprende la pintura del techo que asemeja la boca del cenote y una de las paredes de la obra es víctima de la humedad y posible filtración de agua durante las lluvias. La imagen está distorsionada, manchada y con pérdida de material, lo que da una imagen de deterioro o abandono. Sin duda es una obra pictórica que refleja la belleza natural del cenote yucateco, pero algo falló o está fallando. Ahora falta conocer si Cultur, que es el administrador del edificio, lo repara o elimina.

El pasado jueves 4, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado declaró culpables de acciones negativas, consideradas como “bullying”, al director general del IDEY, Carlos Sáenz Castillo, al jefe de metodología de esta dependencia deportiva y a la metodóloga de clavados, y ordenó que reincorporen a las atletas infantiles S.V.B.M. y A.P.B.M. a sus entrenamientos de alto rendimiento en el Centro de Clavados “Rommel Pacheco” de la unidad deportiva Kukulcán. La demanda se inició en 2019, cuando los entrenadores cubanos de clavados comenzaron a dar malos tratos a las niñas de alto rendimiento e incluso las degradaron a una categoría de iniciación cuando llevaban varios años de entrenamiento y participación en eventos de alto nivel. Se dice que el Tribunal fue benévolo con los acusados porque no ordenó con contundencia la separación del cargo de los entrenadores, por tanto las deportistas no han regresado por miedo a represalias. En pocas palabras, la sentencia no resolvió de fondo el problema de “bullying”.