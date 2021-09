Plaza Grande: Gamboa Miner, lejos de las candidaturas de 2024

Nos comentan que...

En lo que fue el cuarto de guerra de la campaña de Pablo Gamboa Miner a diputado federal por el Distrito III federal no dan crédito a que el hijo de Emilio Gamboa Patrón no solo no haya ganado, sino que lo relegaran a un lejano tercer lugar. Ahora que se han enfriado los ánimos electorales y que Gamboa Miner ya está instalado en su curul como diputado plurinominal del PRI, más de uno se pregunta por qué eligieron para operar su campaña al mismo equipo que tuvieron Mauricio Sahuí Rivero y Victor Caballero Durán en 2018, si dieron muestras de que el triunfo no es lo suyo. Lo peor para las aspiraciones de Gamboa Miner, nos comentan, es que esa derrota lo alejó de las candidaturas del tricolor para 2024.

Y ya que hablamos del 2024, nos dicen que las definiciones de nombres a contender estarán entre dos partidos: Acción Nacional y Morena, y el resto de las agrupaciones políticas se convertirán en bisagras que se moverán hacia uno u otro lado. Será interesante empezar a observar las negociaciones, desde este mismo año, en las que se enfrascarán varios partidos. En el caso del PVEM no es novedad, pero los reflectores los acapararán Movimiento Ciudadano y, sobre todo, el PRI por vez primera en su historia en Yucatán. Hacia dónde se decantará el tricolor como partido y hacia dónde las pocas figuras políticas que le quedan no necesariamente serán los mismos destinos, según nos comentan. A ver si no termina por resquebrajarse lo poco que queda del otrora poderoso PRI, dicen los malos agoreros.

El que ayer estuvo exultante, nos dicen, es el presidente estatal con licencia del PAN, Asís Cano, no solo por tratarse del día del grito de independencia o porque al parecer será el único candidato para la renovación de la directiva, lo que le llevaría a reelegirse en el proceso interno, sino porque fue su cumpleaños. El dirigente con licencia, quien no pudo acceder a una curul en el congreso local a pesar de que su nombre ocupaba la primera plurinominal, cumplió 41 años.