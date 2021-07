Plaza Grande: La consulta popular, una vacilada

Nos comentan que...

La consulta popular del 1 de agosto próximo es una vacilada, por decir lo menos. Por si no bastaran las críticas y dudas sobre la validez del proceso e incluso por lo ambiguo de la pregunta que se someterá a votación a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora resulta que desde las mesas de promoción hay una clara inducción al voto, ya que las mantas dicen textualmente, en letras mayúsculas: “…En la consulta vota SÍ…”. Conocedores en materia electoral admiten que hay inducción al voto, algo que sería sancionable en un proceso electoral como el del pasado 6 de junio, pero que ahora no se puede combatir por falta de elementos legales para hacerlo. Y si no está prohibido...

Suponiendo que las mesas de promoción de la participación en la consulta tengan un efecto motivacional tal que participe el 40 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal, con lo cual sería mandatorio para el Congreso de la Unión y las autoridades responsables acatar el resultado, ¿contra quién y cómo se procedería? Porque, aunque en las mantas y los anuncios de promoción de la consulta aparecen imágenes de los expresidentes Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, en realidad la pregunta que se someterá a votación no hace referencia a alguno de ellos y tampoco a algún proceso de índole penal o sancionatorio. La pregunta, como ya hemos informado, es la siguiente: “¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. O sea, los actores políticos pueden ser desde un funcionario menor o un regidor hasta un senador y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que se refiere a “decisiones políticas tomadas en los años pasados”.

En el caso de la vinculación a proceso por cohecho contra los 11 exediles de la administración municipal 2015-2018 de Progreso, queda una pregunta en el aire: ¿se procederá también contra la empresa que presuntamente les entregó 110,000 pesos a cada uno de los acusados para firmar el contrato para la instalación de 5,200 lámparas ahorradoras? Según el artículo 262 Bis del Código Penal de Yucatán, también comete el delito de cohecho “el que directamente, por sí o por interpósita persona, dé u ofrezca dinero, algún bien o servicio o cualquier otra dádiva a un servidor público, para que haga o deje de hacer algo lícito o ilícito relacionado con sus funciones”…