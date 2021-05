Plaza Grande: Molestia en Palacio de Gobierno por Liborio y Chucho

Nos comentan que...

Del Palacio de la calle 60 con 61 salieron chispas en las dos últimas semanas, y todo por cuestiones electorales. Primero fue por la confirmación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) de la cancelación del registro de Liborio Vidal Aguilar como candidato del PAN a la diputación federal del Distrito 1, con cabecera en Valladolid, y después por la exhibición de Jesús Pérez Ballote, aspirante a diputado local, en un video donde abiertamente compromete apoyos del gobierno del Estado con fines electorales. La resolución contra Liborio Vidal no fue cualquier cosa, pues echó por tierra acuerdos previos y obligó al Ejecutivo a ceder en principio una secretaría al grupo del político vallisoletano para apaciguar un poco los ánimos. Así fue como llegó William Sosa Altamira a Desarrollo Rural y, según fuentes palaciegas, no hay que descartar otro movimiento para tratar de sostener los acuerdos con Vidal Aguilar.

En cuanto a Jesús Pérez Ballote, candidato a la diputación local del Distrito I, el video que dio a conocer el PRI en rueda de prensa despertó en serio la ira en la sede del Palacio de Gobierno, en parte porque no es la primera vez que el famoso “Chucho Ballote” recurre a ese tipo de actitudes para llevar agua a su molino. Así como ahora comprometió apoyo de la Japay a vecinos que asistieron a uno de sus eventos, hace unos meses —después de los daños de los fenómenos meteorológicos en 2020— saludó con sombrero ajeno al repartir despensas del gobierno del Estado a su nombre y sin mencionar a las autoridades. Esto último, cuando todavía se estaban “cocinando” las precandidaturas, le causó una severa reprimenda, como también dimos a conocer en esta columna. El nuevo regaño, con advertencias incluidas, superó con mucho al anterior.

Y siguiendo con temas electorales, en las maltrechas filas del PRI ha crecido notoriamente el recelo contra el grupo de Rolando Zapata Bello luego de que salieron a la luz evidencias de que colaboradores del exgobernador están involucrados en campañas de Morena. No solo se trata de los vínculos con Verónica Camino Farjat, candidata a la alcaldía de Mérida, sino que también hay “rolandistas” operando en el interior del Estado a favor de aspirantes morenistas. El caso más reciente fue el de Carlos Pavón Flores, exconsejero jurídico del gobierno de Zapata Bello y expresidente estatal del PRI, quien fue evidenciado en una grabación en la que manifiesta su respaldo a Verónica Camino y no se expresa nada bien de Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato del que se supone es aún su partido. A muchos no les queda duda de que después de las elecciones, si no es que antes, habrá un ajuste de cuentas en las filas tricolores.

Numerosas personas de Mérida, Oxkutzcab, Cansahcab y otras poblaciones yucatecas aprovecharon que el gobernador Mauricio Vila Dosal subió a su cuenta de Facebook avisos sobre la jornada de vacunación para los maestros y maestras para preguntarle cuándo se aplica la segunda dosis de la vacuna Astra Zeneca a los adultos mayores de 60 años o más, porque en algunas comunidades llevan dos meses, 40 días o más de un mes de que recibieron la primera dosis y no se informa cuándo será la segunda aplicación. Ni el gobernador Vila Dosal ni el representante del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informan sobre las fechas de la segunda dosis en Mérida y sobre cuándo empieza la vacunación en la capital del Estado para personas de 50 a 59 años.

En la larga fila de maestros y maestras que acudieron el martes pasado al Siglo XXI para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 estuvo el doctor Irving Berlin Villafaña, actual director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, y cuando saludó a los reporteros del Diario precisó que acudió como maestro de la Universidad Modelo, no como funcionario municipal. Otro funcionario que acudió al mismo lugar fue el director del Tecnológico Superior de Progreso, Rodolfo González Crespo. El político panista es profesor de carrera.

Varios periodistas que escucharon las quejas del presidente estatal del PRI, Francisco Torres Rivas, sobre hechos de violencia política y compra de votos que le atribuye al PAN de Yucatán y al gobernador Mauricio Vila Dosal comentaron: De qué se queja ahora “Panchito”, si el PRI lo practicó durante muchas décadas. Platicaban que fue su partido el que entrenó a los operadores políticos que hoy trabajan para otros y al “maestro de maestros”, el llamado Papá Toro (Roger Torres Peniche), que aprendió todo lo relacionado con las campañas sucias en el PRI. Además, los reporteros no creen que el PRI sea un santito y juegue limpio.