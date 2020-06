Plaza Grande. Nos comentan que...

Hoy martes se cumplen 71 días de que se suspendió la venta de bebidas alcohólicas en expendios y supermercados del Estado, primero con la ley seca y luego con la limitación de venta solo mediante servicio a domicilio, y se espera que mañana haya nuevo anuncio. La ley seca duró 62 días, del 10 de abril al 31 de mayo, aunque desde antes del decreto oficial en varios establecimientos se había limitado e incluso suspendido la venta de bebidas alcohólicas. Y cuando se esperaba la conclusión, el gobierno del Estado anunció que se reanudaría la venta el 1 de junio, pero solo a domicilio, como sigue hasta ahora. En principio se dijo que la venta a domicilio sería hasta el 10 de junio, pero antes del plazo se prolongó la medida siete días más, o sea, hasta mañana miércoles 17. Hoy o mañana debe anunciar el gobierno estatal si el jueves 18 se reanuda la compraventa como era antes del 10 de abril, si se prolongará la medida de venta solo a domicilio e incluso si se aplicará de nuevo la ley seca, puesto que en varios municipios continúa la restricción para comercializar bebidas embriagantes. Un ejemplo de esto último es Motul, donde la restricción de compraventa se comenzó a aplicar el 1 de abril y continuará vigente hasta el 22 del presente, o sea, serán más de 100 días de ley seca, si no se le ocurre al cabildo de la Perla de la Costa prolongar la medida.

El reparto de despensas que la diputada Cecilia Patrón Laviada hace en varias colonias de Mérida con motivo de la contingencia no ha caído nada bien en el palacio de la 62. La iniciativa de la legisladora ha causado fricciones incluso en el seno del PAN, partido del que es presidenta en el municipio. En el blanquiazul se dice que los dos contendientes por la candidatura para la presidencia municipal de Mérida son el alcalde Renán Barrera y la legisladora Patrón Laviada.

En los pasillos del ayuntamiento de Xocchel la comidilla es que uno de sus miembros tuvo un altercado con las autoridades por negarse a una revisión. Nos comentan que el esposo de la escribana del municipio fue detenido en un retén a la entrada del pueblo y se le pidió que abriera la cajuela de su vehículo. En ese municipio hay ley seca y revisan a todos los que ingresan al lugar. Ante esto, el conductor, a quien conocen como “Franklin” (su nombre es Franklin Abel Patrón Pérez), se negó a la revisión. En redes sociales “Franklin” asegura que su negativa se debió a que no lo trataron con “cortesía, amabilidad, educación y disciplina”, y sí como un “vil delincuente”, además de que lo acusaron de transportar bebidas alcohólicas, lo que finalmente no encontraron en su auto al hacer la revisión. En la misma publicación asegura que le colocaron esposas a “Tomi” (Chalé, su esposa) y que los uniformados le dijeron que “podían hacer lo que quisieran” y le hicieron firmar un papel en el que, dice, lo acusan de algo que no hizo.