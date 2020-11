Plaza Grande. Nos comentan que...

En Cancún las cosas siguen al rojo vivo tras el desalojo a balazos de manifestantes en Palacio Municipal, que reclamaban por los crecientes feminicidios. El tema ha puesto en el ojo del huracán a la alcaldesa Mara Lezama pues se trata de un escándalo que ha alcanzado tintes nacionales e internacionales. Sin embargo, no todos comparten la preocupación por el grave daño a la imagen del principal destino turístico de México. Nos comentan que quien incluso ha ido a celebrar los sucesos es Carlos Orvañanos Rea, director de Comunicación Social del gobierno de Carlos Joaquín González y cuyo nombre figura entre los suspirantes a la alcaldía de Benito Juárez, cargo por el que busca repetir la alcaldesa Lezama. En los mentideros políticos se dice que Orvañanos Rea estaría conduciéndose con piel de oveja en su labor de comunicador, pero en su piel de aspirante hasta se le vio en franca celebración con el diputado José Luis Guillén López. El portal MegaNews.mx da cuenta de que el legislador se presentó ayer a la sesión en estado inconveniente. En los corrillos políticos se dice que venía de celebrar con Orvañanos Rea lo que han llamado “la estrepitosa caída de Mara Lezama”, a quien AMLO le retiraría su apoyo después del inocultable escándalo.

En parte de la militancia panista no cayó en gracia la lista de quienes “suenan” como probables candidatos a diputados locales y federales de su partido en 2021. Incluso, se recibió con sorpresa la inclusión de quienes no son siquiera militantes del PAN, como los casos de Abril Ferreiro Rosado, a quien se menciona como apuesta para el Distrito II local, y del clavadista olímpico Rommel Pacheco Marrufo, quien es señalado como probable abanderado de Acción Nacional para el Distrito03 federal, donde ganó Morena en 2018. Nuestras fuentes aseguran también que, aunque públicamente no lo diga, la diputada federal Cecilia Patrón Laviada fue informada hace más de dos semanas del acuerdo interno que la llevaría a la candidatura en el Distrito 4 federal y ratificaría al alcalde Renán Barrera Concha como candidato a reelegirse en el ayuntamiento meridano. Entre quienes se perfilan a la bancada panista están las regidoras Brenda Ruz Durán y Karla Salazar González, quienes estaban muy movidas con miras a diputaciones locales.

En Morena también hay mucho movimiento preelectoral, aunque sin hacer ruido. En los últimos días de octubre renunciaron a su cargo varios funcionarios federales yucatecos interesados en contender en las elecciones de 2021, siguiendo las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Otros no lo hicieron, considerando que en realidad la ley no los obliga a hacerlo aún y pueden esperar los plazos electorales. Un punto que llama poderosamente la atención es que los reflectores morenistas se dirigen al tercer Distrito, tanto local como federal, porque lo consideran ya ganado. Su optimismo se basa en los resultados de 2018, cuando Morena triunfó en la elección federal de esa demarcación en apretado final contra la alianza PAN-Movimiento Ciudadano y obtuvo una cantidad de votos nada despreciable en la elección local. Por lo pronto ya se habla del interés de la exdiputada Jazmín Villanueva Moo y del consejero estatal Ernesto Mena Acevedo para competir por la jurisdicción local, y de la exdelegada de Profeco Sisely Burgos Cano para contender en la demarcación federal. Quien lleva las cosas con tranquilidad es Rogerio Castro Vázquez, secretario general del Infonavit, quien apunta más lejos: quiere ser el candidato a gobernador en 2024. A ver qué pasa, pues se dice que del plato a la boca se cae la sopa, como le pasó a Castro Vázquez en 2018, cuando ya tenía amarrada la candidatura a gobernador y lo bajaron para dársela al hoy superdelegado, Joaquín Díaz Mena, “Huacho”, luego de haber renunciado al PAN.

En medio de la contingencia que ocasionaron la tormenta tropical "Gamma" y el huracán "Delta" en el oriente de Yucatán, empleados del gobierno del Estado exhibieron una falta de empatía con gente que resultó afectada por los embates de ambos fenómenos meteorológicos. En las comunidades que el gobernador Mauricio Vila Dosal visitó para verificar las afectaciones, primero de "Gamma", la avanzada daba la orden porque no se "alterara" el escenario para las fotos, videos y transmisiones en vivo, al parecer sin importarles las penurias de las familias. En la colonia Los Aguacates de Tizimín, las pipas pararon la extracción del agua para que el gobernador pudiera entrar a la zona inundada; en San Felipe, las familias tuvieron que esperar a que llegara Mauricio Vila, así que los autobuses dispuestos para su desalojo no podían salir. El colmo fue luego del azote de "Delta", tras la caída de postes y cables en el norte de la cabecera de Tizimín, cuando se tuvo que esperar la llegada del huésped del Palacio de Gobierno para que pudieran comenzar las reparaciones a la red eléctrica, ante la molestia de la gente que no contaba con la energía en sus casas. El afán protagónico del Ejecutivo es contagioso, pues el alcalde de Tizimín, Mario González González, sin el cubrebocas obligatorio por el Covid-19, se tomó unas fotos en esas mismas fechas que publicó en su cuenta personal de Facebook, como para una futura campaña de reelección, en compañía de un niño que permanecía en un albergue tras el paso del huracán.