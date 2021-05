Plaza Grande. Nos comentan que...

Edwin Jair Palomino Sulub, quien se dice “candidato del pueblo unido”, convocó “a todos los medios de comunicación” a una “Marcha por la justicia y la democracia del pueblo”, pero al final de cuentas solo estuvieron él y otro “aspirante” que no fue tomado en cuenta por el partido Morena… y cuatro representantes de la prensa. Según la convocatoria enviada vía WhatsApp, en la cita del viernes 14 a las 3:30 de la tarde se daría a conocer “lo que sigue por hacer con el equipo con compañeras y compañeros de lucha de aquí al 2 de junio rumbo al cierre de campañas”. En realidad, Palomino Sulub y Miguel Escamilla España son parte de un grupo de partidarios de Morena que no fueron tomados en cuenta en las candidaturas del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora promueven la figura del “candidato ciudadano obradorista”. Según anunció en rueda de prensa el viernes 30 de abril Miguel Ángel Martínez Contreras, promueven las “candidaturas ciudadanas en todo el país” en respuesta a la inconformidad que generó la imposición de candidatos de otros partidos en Morena. Incluso dijo que el primer “candidato ciudadano” en Yucatán era Ernesto Mugarte, quien en una semana recabó 2,300 firmas autógrafas casa por casa en Muna. Martínez Contreras aseguró que el triunfo del “candidato ciudadano” será válido aunque no se haya registrado ante las autoridades electorales; en realidad los votos a favor de cualquier ciudadano que no haya cumplido los procesos que marca la ley serán nulos. O sea, con la figura del “candidato ciudadano obradorista” solo se les da atole con el dedo a los morenistas inconformes y se fragmentará aún más la votación, lo cual propiciaría que los ganadores de la elección tengan muy poca representación. Por ejemplo, si hay 10 candidatos y 100 votantes, puede resultar electo quien solo obtenga 11 votos, así otros ocho sumen a 10 sufragios cada uno y solo uno reciba nueve. ¡Divide y vencerás!

La jueza federal Míriam Cámara Patrón, extitular del Juzgado Cuarto de Distrito que dispuso el cierre definitivo de la granja porcícola de Homún en su resolución sobre un amparo, contrajo Covid-19, se vio grave, pero aparentemente ya superó la etapa crítica y está en franca recuperación. Seguramente leyó la buena noticia en el Diario de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el estudio de fondo a una de sus sentencias y luego el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativo avaló su fallo en el caso de Homún. En virtud de que no hay mayor información en el tribunal colegiado sobre cuál de los dos casos de Homún que llegó a la Corte fue rechazado, si es la confirmación del cierre definitivo de la granja o el desechamiento de la queja que interpuso la empresa PAPO contra la jueza Cámara Patrón por exceso en sus funciones. De cualquier forma, la exjueza yucateca ganó cualquiera que sea el fallo. Presuntamente la jueza Cámara Patrón solicitó licencia para separarse del cargo precisamente por esas acusaciones de la empresa PAPO. En los próximos 15 días se sabrá la realidad del caso Homún y de la jurista.

El Museo del Ferrocarril de Yucatán ya empezó a promocionar su reapertura en su cuenta de Facebook, pero no informa la fecha de reanudación de actividades en el espacio que ocupa en La Plancha. En su promoción de reapertura muestra un vídeo sobre las condiciones de abandono en que está el museo, el deterioro de los vagones y la maleza crecida en todo el área que ocupa, pero asegura que ya están trabajando para abrirlo al público. En ese mismo espacio de La Plancha ya empezó la construcción del Museo de la Luz de la UNAM y Fonatur remodeló las oficinas administrativas del TrenMaya. Poco a poquito, pero están en marcha las obras en La Plancha.