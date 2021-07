Plaza Grande: Operación cicatriz en Morena

Nos comentan que...

El diputado local de Morena Miguel Edmundo Candila Noh, quien está a punto de dejar el cargo legislativo, trata de no perder presencia en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y empezó un activismo político de reconciliación entre los grupos que abandonaron ese instituto político en las elecciones del 6 de junio cuando imperó el dedazo del tabasqueño Ovidio Peralta Suárez y el líder nacional Mario Delgado. Ese dedazo no arrojó buenos resultados porque no se cumplió la expectativa de Morena: perdió Mérida con Verónica Camino Farjat y el Distrito III federal, que para ellos es un bastión morenista y por el cual se pelean los candidatos. El sábado pasado, Candila Noh convocó al grupo del abogado Villevaldo Pech, quien salió de Morena y apoyó a Fuerza por México, pero ese partido tuvo peores resultados. Entonces, Villevaldo y su grupo consideran que ya estuvo el castigo para Morena y es momento de la reconciliación y unificación.

Quienes piensan diferente son veteranos políticos de izquierda como Jesús Solís Alpuche, Miguel Ángel Martínez Contreras y Eusebio Tec Moo, entre otros, porque su grupo de plano desconoce y tacha de traidor al líder nacional de Morena, Mario Delgado, por la imposición de candidaturas. Ya formaron el movimiento Coordinación Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena y se organizan para la toma de instalaciones del partido en 22 entidades, incluyendo Yucatán. Los morenistas fundadores también reclaman transparencia de $6 millones que ese partido destinó a la promoción del voto en Yucatán y que manejaron Alejandra Novelo Segura y el senador Alejandro Peña, pero no han rendido cuentas. La joven maestra Aracely Neri Pat, hija de la luchadora magisterial de la CNTE Neyda Pat Dzul se perfila como líder de ese grupo disidente.

Con gran preocupación varias personas que fueron al playón de Chuburná vieron que numerosos turistas, niños, jóvenes y mujeres nadaron y se bañaron con toda tranquilidad en aguas de la islita que forma la escollera del refugio pesquero de este puerto, porque saben que en esa zona se han ahogado algunas personas. Ven bien el paseo en lancha porque es una embarcación segura y manejada por pescadores con experiencia, pero los kayacs son frágiles y propensos a la volcadura con un movimiento desequilibrado del cuerpo y aquí esta el peligro de alguien caiga al agua, que no tenga chaleco salvavidas o no sepa nadar. Con el desazolve del canal de navegación el agua es más profunda y el riesgo es mayor.