Plaza Grande: Otro escándalo en la FGE

Nos comentan que...

La Fiscalía General del Estado (FGE) está envuelta en nuevo escándalo público, ahora no por grabaciones como pasó con su anterior titular, Wílberth Antonio Cetina Arjona, sino por una investigación ministerial aparentemente torcida, encubridora y falta de profesionalismo porque no investigó elementos claves para el esclarecimiento de la verdad sobre la muerte del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría que daña la imagen de Yucatán, de la seguridad pública y de los gobiernos estatal y municipal de Mérida. Y presuntamente esta grave equivocación tiene nombre y apellido: Arturo José Ambrosio Herrera, vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General que explicó en una rueda de prensa la cronología de los hechos que culminaron con la muerte de José Eduardo y la consignación de cuatro policías municipales de Mérida, cuando la acusación directa fue contra otra corporación policiaca. Quienes analizan con lupa el desempeño del licenciado Ambrosio nos hacen notar que su presunta parcialidad se debe a que primero fue director de la Policía Estatal de Investigación (PEI), donde trabajó del 1 de octubre de 2016 hasta su nombramiento de vicefiscal con la llegada de Juan Manuel León León a la titularidad de la FGE. El licenciado Ambrosio tiene amplia experiencia en el campo de la investigación delictiva porque fue procurador de Justicia del gobierno de Campeche. Sin embargo, nos comentan que parece que su amistad y cercanía a la SSP lo orillaron a buscar culpables en una corporación distinta a la que relató la víctima al denunciar violación, tortura y lesiones, lo que a la postre lo privó de la vida.

A 20 días (ayer) del fallecimiento de José Eduardo Ravelo, llama la atención que las autoridades no hayan salido al paso de las versiones sobre dos eventos en el Hospital O’Horán ligados al arranque del caso: la discriminación que Dora María Ravelo dijo sufrió su hijo al llegar a ese hospital público (por el cuestionamiento de un médico sobre la orientación sexual del joven veracruzano) y que “El Güero” se contagió de Covid-19 en ese nosocomio. Sobre el primer punto, no sería difícil ubicar al médico y personal de guardia (era sábado, el horario, el responsable…) para indagar y descartar –o confirmar— la discriminación, pero la Secretaría de Salud ha preferido no hablar sobre el tema. La versión del contagio de Covid salió del mismo hospital, y si José Eduardo adquirió el virus, entonces, ¿por qué no se dispuso la incineración de su cuerpo?

Muchas quejas, reclamaciones y burlas recibió un aviso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) División Peninsular cuando en plena desesperación porque miles de usuarios y familias no tenían servicio de electricidad por el paso de la tormenta tropical “Grace” publicó en su cuenta de Facebook que primero revisen los fusibles e interruptor de su toma domiciliaria, si después de esa revisión siguen sin energía eléctrica, entonces lo deben reportar en twitter a @CFEContigo o al teléfono 071. Más de 220 respuestas negativas recibió este aviso y reclamaciones, entre otras “cómo voy a reportarlo si el celular no tiene carga”, “que en el 071 nunca te hacen caso”, que “no es posible que toda una cuadra tenga malos sus fusibles”… y calificaron a esta empresa del Gobierno Federal como ineficiente y que en nada es una empresa de clase mundial como presume.

Tal parece que el gobierno de la República, que maneja la campaña nacional de vacunación contra el Covid-19, ya se extravió en sus propios datos y el control de la vacuna por el revoltijo de programación que realiza. Aparentemente ya se olvidó de los cientos de jóvenes adultos de 30 a 39 años de Mérida porque está a unos días que se cumplan los tres meses de la primera dosis y hasta el momento no tiene planes de completar la vacuna para este segmento de la población. Los vacunados de 30 a 39 años de Mérida solo leen y escuchan cómo las vacunas se van al interior del Estado, se destinan a otros segmentos de población y de ellos no hay información. Hay un temor fundado entre este grupo de personas porque la Secretaría de Salud fijó un plazo de tres meses para recibir la segunda dosis para que la vacuna tenga mejor efectividad y la urgencia de recibir la revacunación es porque no disminuyen los contagios y muertes en Yucatán.