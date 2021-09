Plaza Grande: Recaban a todo vapor firmas para fórmula panista

Nos comentan que...

De última hora se vio mucha movilización en las filas panistas por una omisión —por llamarle de alguna manera— que no dejaba bien parada a Cecilia Patrón Laviada ante el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Resulta que, según nuestras fuentes, Mérida era de las plazas panistas que menos firmas de apoyo había aportado a la fórmula que integran Marko Cortés Mendoza y la diputada federal yucateca para encabezar la dirigencia nacional, lo cual originó una observación del primero. Las reclamaciones se dirigieron después al diputado local Jesús Efrén Pérez Ballote, quien era el responsable de coordinar esa tarea y no cumplió por estar más enfocado en su incorporación a la LXIII Legislatura. No se habían reunido ni 500 firmas, de un total de poco más de 2,300 personas que forman el padrón de militantes de Acción Nacional en la capital yucateca. Por supuesto, a “Chucho Ballote” le fue como en feria y ayer se trató de enmendar la omisión y de reunir el mayor número posible de firmas, considerando que hoy martes vence el plazo para que las presenten Marko Cortés y Cecilia Patrón.

La división en la bancada de Morena rompió una “tradición” en el Congreso del Estado: el presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo ocupa una curul en la segunda fila. Resulta que antes de comenzar la primera sesión de la LXIII Legislatura la diputada de Morena Jazmín Villanueva Moo, sin respetar los acuerdos cupulares, se sentó en la primera curul del lado izquierdo en la primera fila, sitio que ya estaba asignado a la coordinadora de su bancada, Alejandra Novelo Segura, y “ordenó” al personal de informática que le lleve ahí su computadora y retire la que estaba. Vanos fueron los intentos de convencerla de irse a la curul que se le había asignado por acuerdo de los coordinadores de bancadas y que Alejandra Novelo tuvo que ocupar en la segunda fila. Aunque ya había roto con los usos y costumbres legislativos al no asignarse la primera curul del lado izquierdo en la primera fila, sitio privilegiado y estratégico porque está cerca de la entrada y también de la Presidencia, para una mejor coordinación, en solidaridad con la coordinadora morenista el presidente de la Junta de Gobierno, Víctor Hugo Lozano Poveda, decidió ubicarse también en la segunda fila.

Con reuniones en lo oscurito entre coordinadores de bancada y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, dio inicio la nueva legislatura del Congreso del Estado. Esto por el “apagón” de luces no intencional que causó Eduardo Sobrino Sierra, cuando integrantes de ambos poderes se encontraban reunidos en la sala de sesiones y el legislador se pegó a la pared, justo donde se encontraban el “switch” de la luz y la apagó. No faltó quien hiciera broma del tema.

La 4T y el gobierno federal siguen causando desilusión entre sus seguidores de Kinchil porque, según critica el veterano político de izquierda Jesús Alpuche Solís, son iguales a los funcionarios neoliberales porque los de la 4T toleran la corrupción y tráfico de tierras en ese municipio. Alpuche Solís escribió en su red social que traficantes de tierras ejidales gestionan la compra de 3,045 hectáreas, pagaron dinero en efectivo el domingo para que firmen los ejidatarios, realizaron la asamblea fuera del local ejidal y los de la 4T permiten el manejo de las directivas ejidales por los especuladores y traficantes de terrenos.

La candidata de Morena que perdió la elección en el Distrito IV federal el 6 de junio pasado, Geovana Campos Vázquez, ya tomó como bandera política la construcción del Estadio Sostenible de Yucatán, en la calle 60 norte, en el terreno donde funcionó la Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”. La exaspirante encabezó la protesta de vecinos de Cordemex y Sodzil el sábado pasado y anticipó que formará un grupo de colonos para exigir una explicación del proyecto. Y aunque dijo que el gobierno no tomó el parecer de los vecinos del rumbo, admitió que esta infraestructura podría aumentar la plusvalía de los predios en ese sector.

Quien tiene una visión diferente de los beneficios que podría generar el Estadio Sostenible entre los vecinos de Cordemex y Sodzil es el presidente de la Asociación de Hoteles de Yucatán, Juan José Martín Pacheco, porque dice que conoce cómo funcionan los estadios en Miami que están dentro de la ciudad y los vecinos obtienen buenas ganancias con la renta de sus espacios como estacionamientos. Sería casi igual a lo que sucede en la comisaría de Dzityá, donde los habitantes añoran la llegada de la feria artesanal Tunich porque les genera dinero con la renta de espacios como estacionamiento vehicular, asegura el directivo.