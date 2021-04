Plaza Grande. Sánchez Roca, una papa caliente en el PAN...

Nos comentan que...

El caso del diputado Víctor Merari Sánchez Roca y sus nexos con tres empresas proveedoras de gobiernos vuelve a poner en un brete a la directiva del PAN en Yucatán, que aparentemente apostaba al olvido. El tema, como publicamos, fue “subido” a la sesión del Consejo Estatal panista el lunes pasado por José Castañeda Pérez, expresidente estatal del partido, e incomodó a tantos que prefirieron callar después de los señalamientos del exsenador y de la defensa que hicieron dos militantes que tienen relación cercana con Sánchez Roca. Castañeda Pérez no se refirió al legislador local por su nombre, pero sí dijo que se deben investigar los hechos detallados en publicaciones del Diario. También propuso otras dos acciones: que se brinde más capacitación a mujeres panistas para que no haya necesidad de “contrapuntear la democracia” en elecciones internas con cuotas de género y que pasado el proceso electoral se haga una reflexión interna de lo que vale y no vale en el PAN. En el caso específico de Víctor Merari Sánchez, hay versiones de que incluso el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera Concha han hablado del tema, considerando que a este último le afecta la imagen que pueda ofrecer el presidente del PAN en Mérida. Sin embargo, al día de hoy no se ha tomado alguna medida y la papa caliente sigue sobre el presidente estatal del panismo, Asís Cano Cetina.

Se confirmó que la Coordinadora Ciudadana de Yucatán, creada por el espeleobuzo Sergio Grosjean Abimerhi y Fernando Alcocer Ávila para denostar los proyectos de ciclovía, de cambio de paraderos del transporte público y colocación de maceteros para ampliar la zona peatonal del Centro, recibió “palo” del Iepac porque rechazó su solicitud para que este organismo electoral realice una consulta pública el 6 de junio próximo sobre esos tres proyectos que impulsan el gobierno del Estado y el ayuntamiento de Mérida. La petición de una consulta, a la que nos referimos en esta misma columna el martes pasado, finalmente recibió respuesta del Iepac, que indicó que no es posible realizarla en los plazos previstos por la ley electoral y cualquier trámite relacionado con la petición de plebiscito sería después del 6 de junio. De hecho, estaría difícil que se concrete porque la ciclovía ya es un hecho consumado y los paraderos y la colocación de maceteros ya fueron modificados a petición de los comerciantes. Hubo otra solicitud de la Coordinadora, sobre los resultados de la mesa técnica de evaluación del plan de mejora a la movilidad, pero fue rechazada porque hizo la solicitud al despacho del gobernador, cuando debió realizarla al Imdut (Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial), de modo que también le dieron “palo” jurídico al grupo. Como hemos informado, Alcocer Ávila ya es candidato a regidor de Morena.

En estos días en que la defensa de los derechos humanos es un tema que destaca en la agenda nacional, hay grupos activistas que cuestionan que la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) no trabaja de cerca con “las verdaderas feministas”. Y algunos funcionarios parecen reforzar esa idea, por ejemplo, la directora de Capacitación, Vinculación y Difusión de ese organismo, Mireya Zapata Amaya, quien estaría más ocupada en hacer activismo político que en establecer alianzas con organizaciones que hacen trabajo a favor de las mujeres. Una muestra son las actividades conjuntas que realiza con la asociación civil “Luciérnagas”, que encabeza la expriista y ahora candidata a regidora del PAN Celia Rivas Rodríguez. Mireya Zapata, incondicional del secretario general del Congreso local, Martín Chuc Pereira, parece no entender que justo estos días son los menos favorables para poner en el flechero a la Codhey.