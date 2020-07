Pobreza y clima

Crisis medioambiental

Por Alejandro Legorreta González (*)

Quita la causa, y el efecto cesa —Miguel de Cervantes.

El sur de Yucatán estaba, hasta finales de mayo, en una suerte de burbuja. Ahí los casos de coronavirus estaban a la baja y las actividades seguían.

Esa zona tiene mucha milpa; ahí es donde está más presente el sector agropecuario. Pero llegó el verano un poco adelantado y con él la temporada de lluvias y de ciclones. La normalidad que aún se sentía en esos municipios desapareció.

Por extraño que parezca, los desastres naturales son parte esencial del balance ecológico de la Tierra. Sin embargo, año con año, la fuerza con la que impactan en el mundo aumenta y nos deja cada vez más desprotegidos. La Península yucateca lo ha experimentado con temporadas de huracanes más largas, incrementos terroríficos en la temperatura, desaparición de las playas, escasez de pesca y aumento de plagas en los plantíos.

La ONU asegura que el 90% de los desastres naturales (que se ha duplicado en los últimos 20 años) es causado por el cambio climático.

Con las tormentas tropicales, en Yucatán la pregunta no es si van a pasar o no, sino cuándo y con qué intensidad.

Este año, “Amanda” y “Cristóbal” llegaron uno tras otro, catalogados como ciclones, tuvieron impactos más cercanos a los de un huracán. La Secretaría de Gobernación declaró Estado de Desastre Natural a 75 de los 106 municipios del estado. Eso es un 70% devastado. Y por supuesto, los más afectados, son los que menos tienen.

Según el Banco Mundial, “el cambio climático representa una amenaza directa e inmediata para la mitigación de la pobreza”. El problema está en que, como siempre, los más desprotegidos contra las tormentas, deslaves, inundaciones, incendios, terremotos y demás, son quienes viven al día.

En Yucatán, por ejemplo, hay una gran población agricultora y ha sido uno de los sectores más afectados por las tormentas tropicales. Se calcula, en cifras muy preliminares y conservadoras, que en los municipios de Muna, Tekax, Tzucacab y Oxkutzcab, los agricultores han tenido pérdidas de cerca de 23 millones de pesos por los recientes ciclones y que les costará unos 9 millones más reactivar la tierra.

Para los grandes empresarios agropecuarios estas pérdidas no son la gran cosa, pero para quienes viven de vender calabaza china, frijol, chile habanero, xcatic y maíz en sus pueblos, esto significa que no tendrán ingresos hasta quién sabe cuándo; a la hora de la llegada de las lluvias torrenciales, la tierra ya estaba lista para recibir las semillas que darían alimentos para fines de año. Todo el proceso fue alterado.

A eso se le suman los daños que hayan tenido en sus casas, la crisis económica por la que está pasando el mundo y también la sanitaria, que ni siquiera les permiten salir y buscar otro trabajo, porque no hay.

La pobreza es uno de los retos más importantes en Yucatán. Se estima que 132 mil personas se encuentran en pobreza extrema, y otro 42% de la población vive en “pobreza moderada”. Más de 700 mil personas en Yucatán reciben un ingreso menor al valor de la canasta alimenticia básica, que cuesta 100 pesos, y son muchos de ellos los que tienen que reponer las pérdidas causadas por los desastres naturales.

En un estudio titulado Reduciendo la pobreza mundial (2007, Brookings Institution Press), analizan una población de la India durante 25 años y descubren que el 44% de las personas que llegaron a la pobreza o que no pudieron superarla, fue a causa de fenómenos meteorológicos.

El Banco Mundial coincide en que eso es muestra de lo que pasa en el resto del mundo y que, a menos de que los países no hagan nada para mitigar la crisis medioambiental, los niveles de pobreza seguirán aumentando. Por eso no me canso de señalar: es evidente que en los próximos años la crisis medioambiental será uno de los principales generadores de pobreza en el mundo.

En México, la agricultura representa cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB), y es donde se emplea el 43% de la población rural. En Yucatán, este sector significa el 4% del PIB. La pesca, la apicultura y la ganadería son otros sectores económicos vitales para el estado, también profundamente dependientes de los cambios climáticos: de la temperatura del mar, de las temporadas de polinización y la cantidad de flores que hay; de las enfermedades y el costo del alimento para el ganado.

La pandemia de Covid-19 ha sido una evidente muestra del efecto que tiene la falta de cuidado al medio ambiente para el mundo, por supuesto en términos de calidad de vida, pero también económicos.

Se calcula que este 2020 tengamos una de las recesiones económicas más fuertes de la historia, con una contracción del PIB en nuestro país en el rango del 10%. Alrededor de 125 millones de empleos se perderán en el mundo, y por supuesto, los países en vías de desarrollo, donde hay mayor pobreza, serán los más golpeados. En Yucatán se calcula una pérdida de 80,000 empleos.

No existen recursos suficientes en este planeta para que los seres humanos luchemos contra el impacto de los desastres naturales si primero no intentamos frenar la crisis medioambiental. Las posibilidades de cambios son infinitas y Yucatán, siendo un estado enormemente rico en biodiversidad, tiene la posibilidad de volverse ejemplo y líder, tanto política como ecológicamente.

