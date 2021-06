Poder de la clase media

Cosas cotidianas

Javier Caballero Lendínez (*)

El negocio de Óscar iba viento en popa desde que decidió inaugurarlo hace algo más de tres años. Digo iba, porque a principios de 2021 la pandemia lo puso de rodillas frente a un pelotón de fusilamiento, y lo convirtió en lo que hoy es, un recuerdo de cuando el mundo era distinto.

Óscar logró subsistir unos cuantos meses a aquel fatídico marzo de 2020; pagó sueldos y facturas religiosamente y no recibió nada a cambio salvo el dinero sin un plan de intereses de algunos familiares y amigos, y el del banco (éste con un precio alto). Se alimentó durante mucho tiempo de la quimera de una pronta extinción del virus vaticinada por un gobierno federal desbordado e impotente, y los poco acertados vaticinios de un presunto especialista en salud reconvertido por unos cuantos en héroe nacional.

Óscar es de esa clase media “egoísta, aspiracionista y con ganas de superación”, que vio cómo sus sueños laborales se truncaban al superar el tercer año de operaciones (se calcula que el 75% de las empresas que se crean en México no pasan de los dos años). Es de esa clase tachada casi como espuria por el Presidente. Es parte de ese 70% de emprendedores (según la revista “Entrepreneur”, el restante 30% lo hace por necesidad) que se lanza al ruedo empresarial para lograr un mejor nivel de vida y un crecimiento personal y familiar.

Pero no, esta opinión que me atrevo a escribir hoy no tiene que ver con esas manidas historias de éxitos o fracasos, ni con ésas que quieren exprimir los ojos para sacar unas cuantas lagrimitas fáciles. Y puestos a profundizar, no tiene tanto que ver con la imprudencia (una más) de un Presidente acostumbrado a tejer con vituperios y subjetividades las disensiones entre mexicanos, entre clases sociales, entre corrientes de pensamiento antagónicas, entre creencias, aspiraciones y derechos.

Esta opinión se trata de la clase media defenestrada de la noche a la mañana en mitad de una crisis galopante que arrancó con la hecatombe del Covid. En una situación como la que nos está tocando vivir, la clase media vulnerable y la baja son las más afectadas y todo forma parte de un temible efecto dominó.

Hace unos años, tuve la oportunidad de asistir a una plática que un especialista en economía ofreció en las instalaciones del Diario. “La clase media es ficticia”, comentó. “La denominada clase media no solo tiene que ver con el dinero que tiene ahorrado, sino con motivos laborales, de ingreso familiar, materiales, etc. Pero la realidad es que la clase media está endeudada y tristemente esa forma de vida es la manera de que muchos clasemedieros puedan seguir en este estrato y sueñen con algo más. Esa deuda a mediano y largo plazos es pagada por el trabajo y sus ingresos, pero si mañana tuvieran que liquidar el crédito hipotecario de su casa, el monto que deben de su auto o autos, el crédito personal para afrontar su emprendimiento o todas las compras a meses con la tarjeta de crédito, entonces estaríamos hablando de una clase media resquebrajada; pasarían automáticamente a otro estrato, a uno más bajo porque no podrían pagarlo”.

Lo que ha hecho el gobierno en esta pandemia es un golpe atroz contra la empresa y ese 70% que emprende para mejorar su nivel de vida y cumplir sus sueños (también para el 30% restante, por supuesto). Una pandemia sin ayudas, sin trabajo y sin incentivos empresariales es lo más cercano a la destrucción de esa clase media que impulsa gran parte de la dinamicidad de la economía del país.

Entonces, ¿esa destrucción era el objetivo durante la pandemia?

Pero seamos más específicos. Dentro de las clases medias hay subcategorías. Se trata, quizás, del escalón más variado de la sociedad. Para la CEPAL hay tres clases medias: media baja, intermedia y media alta, además de otra que no es ni baja ni media, la clase baja no pobre, una especie de purgatorio. Para la OCDE hay dos: la media consolidada y la media vulnerable. Pero todas medias y sufridoras, al fin y al cabo.

Intenciones reales

Restar valor y arrojo a este estrato, echarles una losa más en este camino de la recuperación económica, laboral y familiar es de imprudentes y permite dudar de las intenciones reales de un gobierno que ha hecho aguas en muchas ocasiones con una línea comunista mal entendida y mal encaminada, la cual tristemente es muy común en Latinoamérica.

“El populista ama tanto a los pobres, que los multiplica”, diría la polémica libertaria guatemalteca Gloria Álvarez durante sus participaciones en la campaña presidencial de 2018 en nuestro país y los incendios derivados de ellas. Si esta frase fuera cierta, estaríamos ante una increíble presión para desarbolar la clase media y poder controlarla por fin. ¿Será cierto?

Escribía un editorialista contrario al populismo latinoamericano que el problema de muchos países de la región, que han adoptado esta forma de gobierno, es que se centran en el pasado, en recuperar ideologías obsoletas, en ensalzar a las figuras que nos hicieron grandes en un contexto totalmente distinto, a la vieja usanza, con una sociedad completamente diferente y una visión extraordinariamente global. En otras regiones, sin embargo, su mirada está puesta en el futuro, no se enfrascan en el pasado.

Definir hoy día las clases sociales con la bandera de la división descrita por sociólogos como Friedrich Engels, Karl Marx o incluso Max Weber, aplica con alfileres —a pesar de que estos dos últimos son considerados padres de la sociología moderna—. Esto es así en parte porque los dos primeros murieron prácticamente en el último cuarto del siglo XIX y el tercero poco después de finalizar la Primera Guerra Mundial. Y precisamente este sanguinario acontecimiento se encargó de cambiar el orden de las cosas y la sociedad, especialmente las referentes al imperialismo en una Europa rota hasta el corazón. El cambio estaba servido.

Entonces, ¿a qué clase media se refiere el Presidente? ¿Basándose en qué argumentos objetivos y medibles? ¿Con qué fin lo hace? Yo lo tengo muy claro.

Réquiem

Un amigo, votante confeso del actual gobierno, y muy querido y respetado por mí a pesar de nuestras importantes diferencias ideológicas, afirmaba que el gran problema del Presidente siempre era generalizar, y no le falta razón.

Pero cuando, según las estadísticas, alrededor del 40% de la población mexicana es de clase media (en sus diferentes escalones) ya no se trata de generalizar simplemente. Es un órdago de muy fácil entendimiento, pero de difícil e inexplicable comprensión.— Mérida, Yucatán

Periodista de Megamedia