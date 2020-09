Política y cosas peores

Catón

Los novios que habían pasado la noche de bodas en la suite nupcial del hotel bajaron a desayunar.

La desposada se azaró al advertir que todos los comensales y el personal de servicio suspendían sus conversaciones para poner en ella los ojos.

Apenada y confundida le reclamó a su flamante maridito: “Te pedí que no le dijeras a nadie que somos recién casados. ¡Mira cómo todos se me quedan viendo!” Replicó el muchacho: “Te juro que no les dije que somos recién casados. Les dije que solamente somos amigos”...

Pechina le dijo a su galán: “Las dos cosas que me gustan más de ti son tu inteligencia y tu sentido del humor. ¿Cuáles son las dos cosas que te gustan más de mí?” Respondió el avieso tipo: “¿De veras quieres que te lo diga?”..

La mamá de Pepito lo regañó porque no se había lavado los dientes, dejó su ropa tirada en el suelo, no terminó la tarea y tenía su cuarto en desorden. Terminada la áspera reprensión Pepito le dijo: “Mami: siempre me has dicho que hay muchos pobres niños que no tienen mamá. ¿Por qué no te vas a su casa a ser la mamá de ellos?”..

Un individuo le pidió empleo a cierto político encumbrado. Le preguntó el político: “¿Es usted honrado?” Replicó el hombre: “¿Por qué me lo pregunta? ¿Constituye eso una limitación?”..

¿Irá López Obrador a fisgonear a los gobernadores de Morena? En estos 2 años se ha mostrado suspicaz e inquisitivo con los gobernantes que no son de su partido, y amable y complaciente con los que sí lo son.

Por eso procede la anterior pregunta. AMLO ha evidenciado que no es Presidente de todos los mexicanos, sino sólo de aquéllos que se le muestran incondicionales. No es aventurado, entonces, pensar que su labor de vigilancia en las elecciones del próximo año la ejercerá solo con los gobernadores insumisos, pues sobradamente se ha visto que con una vara mide a quienes lo siguen sin reserva alguna y con otra muy distinta a aquéllos que en cualquier forma le oponen resistencia.

El fisgoneo que desde ahora anuncia el Presidente debe ser parejo, pues de otro modo será persecución.— Saltillo, Coahuila.