Políticos que no se muerden la lengua

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Carecen de vergüenza los políticos y dirigentes partidarios que exigen al gobierno federal suspender obras que reportarán enormes beneficios a la sociedad, como el Tren Maya, la refinería de Dos bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, para destinar los recursos que resulten a la atención de los problemas económicos y sociales ocasionados por la pandemia, a la vez que se niegan a que se reduzcan las grandes partidas presupuestales que sus partidos reciben del erario, destinadas a sostener la vida parasitaria, dedicada al ocio y a la intriga, de sus miembros más privilegiados.

Estos incongruentes opositores no pierden oportunidad para proponer medidas cuyo intento es torpedear la labor que hace el gobierno que los desplazó, mientras desvían la atención social de temas de interés que no les conviene tratar, pero que están estrechamente relacionados con la necesidad de que los recursos públicos sean invertidos en beneficio del país y no desviados al pago de privilegios a unos cuantos vividores.

Digna de una antología de la hipocresía es la exigencia expresada hace unos días por representantes del PRI y el PAN (por éste habló su dirigente Marko Cortés) de suspender dichas obras y “contar con recursos para destinarlos al financiamiento de acciones emergentes extraordinarias e inmediatas de protección al ingreso de las familias mexicanas, afectadas por la pandemia del Covid-19”.

Si tan preocupados están estos políticos de la oposición por la salud de los mexicanos, deberían ser congruentes y aceptar la propuesta ciudadana de que se disminuyan las insultantes prerrogativas que reciben los partidos políticos, para que los recursos liberados se destinen efectivamente a mejorar las condiciones de vida del pueblo y dejen de servir para el disfrute de unos cuantos.

Reducir el dinero a los partidos es una vieja exigencia de la sociedad que desde siempre se han negado a acatar quienes han hecho de este dinero la base de su modo de vida. Por el contrario, en lugar de eso pugnan para que cada día esos recursos aumenten más. Parece burla, pero en 2021, el dinero que recibirán será mucho mayor que en años anteriores, al aplicar, sin modificaciones, la vieja fórmula porcentual que lo permite.

El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) acaba de aprobar que, en 2021, el financiamiento público para los partidos políticos sea de 7 mil 226 millones de pesos, lo que representa un aumento nominal de 38 por ciento respecto de 2020, cuando fue de 5 mil 239 millones (“La Jornada”, 06-08-20).

Está plenamente documentado que el excesivo dinero que reciben los partidos nada tiene que ver con la democracia; en 2018 esto quedó plenamente demostrado cuando un partido emergente con tres años de vida y con infinitamente menor financiamiento que los monstruos construidos con abundantes recursos —públicos y privados— barrió con estos y los relegó a un plano que los puso camino a la extinción.

Entonces, ¿para qué sirve ese dinero? Hasta hoy, para comprar conciencias a base de entregar chácharas a los ciudadanos o dinero en efectivo a cambio de su voto, es decir, para el fomento de la corrupción política y el estímulo a acciones asociadas al fraude electoral.

Las elecciones mexicanas son las más caras del mundo, pero no necesariamente las más democráticas. Un informe de la Cámara de Diputados revela que de 2000 a 2018 entre la burocracia electoral, integrada por el INE (antes IFE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por un lado, y los partidos políticos, por el otro, se repartieron aproximadamente 320 mil millones de pesos. De éstos, alrededor de 250 mil millones quedaron en manos de aquellos tres órganos electorales (85 por ciento en las del INE) y 70 mil millones para los partidos, acusando un crecimiento muy por encima de la inflación: 192% contra 107% (México, S.A., “La Jornada”, 10-08-20).

Se trata de un hoyo negro por el que se fuga mucho dinero que va a beneficiar no a la democracia sino a unos cuantos, como lo revela el que durante lustros se hayan cometido fraudes electorales, como en 2006 y 2012 —apreciados aún más hoy por las revelaciones de uno de los actores, Lozoya— mientras los integrantes de aquellos órganos, ponían oídos de artillero y ojos de ciego sobre las acciones fraudulentas a cambio de embolsarse cantidades fabulosas como jueces de las contiendas.

Si en 2018 no funcionó el fraude, no fue porque estos árbitros hubieran cambiado, sino porque el pueblo, con su vigilancia y su enorme cantidad de votos lo impidió.

Hoy, sin embargo, los impresentables representantes del viejo orden, en lugar de sacrificar un poco su codicia y decir “aceptamos que se nos rebaje en un 50 por ciento el dinero público que recibimos, que nos sirve sólo para hacer “grilla”, exigen que se cancelen obras que se necesitan, sobre todo, hoy que la pandemia ocasionó magno desempleo y que el pueblo exige empleos.

Son cientos de miles de empleos, directos e indirectos, los que se están generando con las obras que el gobierno federal realiza en el país, particularmente, en el Sureste, tradicionalmente abandonado por todos los gobiernos anteriores.

El Tren Maya, no sólo traerá empleo directo en su construcción sino en su operación y en todo el desarrollo económico que traerá aparejado en torno a él. La refinería de Dos Bocas representa no sólo ocupación de mano de obra tanto en su construcción y en su funcionamiento, sino impulso a la industrialización e independencia del país en materia energética, porque permitirá darle valor agregado a una materia prima que de otro modo sería malbaratada y dejar de hacer depender al país de los monopolios extranjeros que fabrican, con grandes ganancias, las gasolinas.

El aeropuerto Felipe Ángeles cubre la necesidad de una terminal aérea desde hace tiempo pospuesta en sustitución de otra construida sobre un lago y tres veces más costosa.

Y si a lo anterior se agrega que serán construidas sin los vicios del pasado en que era deporte favorito de los gobernantes robarse el dinero de las obras, entonces se tiene que llegar a la conclusión de que quienes proponen que no se hagan lo que buscan es que México no salga nunca de la condición en que sus respectivos gobiernos lo metieron por su ineptitud y su corrupción.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

