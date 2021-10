Ponchados y en fuera de lugar

Estadio y gobernantes

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

La obra magna promovida por el gobierno estatal, el llamado Estadio Sostenible, sigue recibiendo fuertes críticas, no solo de la mayoría de los vecinos de Cordemex y Sodzil Norte, sino también de los ciudadanos y recientemente de los organismos profesionales de arquitectura.

El espacio reducido que ocupó la Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña” en comparación con la ambiciosa estructura deportiva que se desea construir, la cantidad reducida de los espacios del estacionamiento en relación con la cantidad de personas que albergará y el caos vehicular ante las pequeñas calles aledañas al futuro Estadio son los puntos que se cuestionan.

Es cierto que, como toda obra de construcción, generará empleos y beneficiará a una parte de las familias del lugar, como señala un pequeño grupo de vecinos que recientemente salió a las calles a expresarse a favor de esta estructura deportiva, pero este beneficio será transitorio, a corto plazo, para luego quedarse por mucho tiempo con los conflictos que habrá en los rumbos cercanos si se insiste en construir en ese lugar.

No se rechaza la obra majestuosa que apoya el actual gobierno, que impulsará el fútbol y el béisbol a los niveles más altos, según las declaraciones de funcionarios estatales, sino se cuestiona el lugar en donde se piensa construir, por lo reducido y al estar inmerso en un medio urbano.

Ante las críticas diversas sobre el alto costo del inmueble y las posibles omisiones de las normas municipales por privilegios, el gobernador Mauricio Vila señaló que el capital privado sería el encargado de la construcción. Por su parte, el alcalde Renán Barrera enfatizó que se garantizará a los meridanos que “el Estadio Sostenible cumpla con todas las normas municipales…el Ayuntamiento no dará ningún permiso si el proyecto representa un riesgo para la ciudad”.

Un error en este proyecto fue no darlo a conocer a profesionales del ramo para su estudio y análisis sobre la construcción y a la población en general para recibir opiniones diversas, sino todo se hizo en lo oscuro y luego lanzar la sorpresa pensando que los ciudadanos aplaudirían este complejo deportivo por lo moderno y al cobijar dos deportes de mucho público en Yucatán, como el fútbol y el béisbol.

Sin embargo, los vecinos de Cordemex y Sodzil Norte fueron los primeros en inconformarse y poco a poco surgieron los cuestionamientos diversos, hasta que el Colegio de Arquitectos puso también su granito de arena para señalar que “el Estadio Sostenible es una obra que no es adecuada ni viable para las dimensiones del terreno ni para la vialidad de los alrededores, por lo que debería reubicarse a un sitio que dé cabida a las exigencias y características de esta importante obra”.

Empero, el gobernador no quiere escuchar, hace oídos sordos, y solamente lanza el costo del terreno a la venta: $400 millones. La decisión tomada por el gobierno estatal no cede terreno y le pasa la papa caliente a la empresa privada que construirá el complejo deportivo.

Es importante que el gobernante analice bien la situación antes de la venta y no cargar en sus espaldas una obra que no sea funcional. No por tener una cantidad millonaria en sus manos que, según declaraciones recientes, parte de ese dinero se invertiría para mejoras de los vecinos de ese lugar, se cargue por mucho tiempo un posible elefante blanco.

Sería un gigantesco, moderno y atractivo Estadio Sostenible, pero que, tal vez, no cumpla las funciones por las que fue creado y construido, y quede, al final, como un inmueble hermoso que solamente refleje en su construcción parte de nuestra cultura maya.

Quizá el capricho del gobernador sea más fuerte que su visión para sopesar las críticas de los vecinos y los señalamientos de los colegios de arquitectos de Yucatán, y esto lo ciega.

Se vislumbra también que el estacionamiento será insuficiente para albergar a los asistentes a los grandes eventos, pero las autoridades anunciaron que los espacios de los centros comerciales cercanos serán parte también para estacionar los vehículos.

¿Es legal esto dentro de las normas municipales o son privilegios que se otorgan en situaciones especiales?

Además, el principal promotor del Estadio Sostenible, el empresario César Esparza Portillo, tiene dos proyectos similares desde hace varios años sin concretar. Uno en Monterrey, hace más de diez años, y el otro en Verona, Italia estancado hace dos. ¿Sería el tercer proyecto fallido en Yucatán?

El gobernador Mauricio Vila y el alcalde Renán Barrera ante ese deseo de cristalizar la construcción del Estadio Sostenible en Cordemex han recibido tres lanzamientos en medio del plato, utilizando el lenguaje del argot beisbolero, que los han dejado con la carabina al hombro, pues los vecinos del lugar, los ciudadanos y los colegios de arquitectos, han lanzado cuestionamientos por la ubicación del magno complejo.

Sin embargo, siguen haciendo malabares los dos gobernantes y se dan pases cortitos como en el fútbol sobre las normas municipales. Pero en una hábil jugada el gobernador le filtra un pase largo al sector privado y la pelota cae en los pies de los inversionistas y de un empresario norteño cerca de la portería, pero al querer patear el esférico, ornamentado con dibujos mayas, el árbitro ciudadano silba manifestando un claro fuera de lugar.

Aunque ponchados y en fuera de lugar, los funcionarios continúan con el proceso de construcción del magno complejo deportivo en Cordemex, ahora con los inversionistas del sector privado por delante.

Esperemos que esa obsesión de construir en ese lugar no genere, como se vislumbra, más perjuicios que beneficios y, sobre todo, crear un elefante blanco más en la entidad.— Mérida, Yucatán.

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor